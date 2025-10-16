Популярни
Клоп продължава да подкрепя Борусия (Дортмунд)

  • 16 окт 2025 | 13:30
  • 445
  • 0
Бившият треньор на Борусия (Дортмунд) Юрген Клоп все още не може да гледа спокойно мачовете на "жълто-черните" като обикновен привърженик. Клоп продължава да подкрепя германския отбор, който е един от най-популярните в Европа. "Винаги искам Дортмунд да печели. Единствено правя изключение в двубоите с Лайпциг. Във всеки друг двубой съм за тях", коментира германският специалист пред RTL.

По-рано през тази година Клоп започна работа в основния акционер на Лайпциг Ред Бул като ръководител по футболните въпроси. По време на треньорската си кариера Клоп беше начело на Дортмунд между 2008 и 2015 година, като спечели титлата в Бундеслигата през 2011 и 2012 година.

В събота Борусия гостува на шампиона Байерн Мюнхен. "Вероятно няма да имам възможност да го гледам. Тогава вероятно ще трябва да работя, но очаквам страхотен мач", каза още Юрген Клоп.

Снимки: Imago

