Клоп продължава да подкрепя Борусия (Дортмунд)

Бившият треньор на Борусия (Дортмунд) Юрген Клоп все още не може да гледа спокойно мачовете на "жълто-черните" като обикновен привърженик. Клоп продължава да подкрепя германския отбор, който е един от най-популярните в Европа. "Винаги искам Дортмунд да печели. Единствено правя изключение в двубоите с Лайпциг. Във всеки друг двубой съм за тях", коментира германският специалист пред RTL.
По-рано през тази година Клоп започна работа в основния акционер на Лайпциг Ред Бул като ръководител по футболните въпроси. По време на треньорската си кариера Клоп беше начело на Дортмунд между 2008 и 2015 година, като спечели титлата в Бундеслигата през 2011 и 2012 година.
В събота Борусия гостува на шампиона Байерн Мюнхен. "Вероятно няма да имам възможност да го гледам. Тогава вероятно ще трябва да работя, но очаквам страхотен мач", каза още Юрген Клоп.
Снимки: Imago