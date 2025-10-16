Популярни
  3. Компани: Подобни мачове не се влияят от формата

Компани: Подобни мачове не се влияят от формата

  • 16 окт 2025 | 11:05
  • 344
  • 0
Компани: Подобни мачове не се влияят от формата

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани въобще не смята да подценява Борусия (Дортмунд). Двата отбора се изправят един срещу друг в събота. Баварците са в серия от десет поредни победи във всички турнири от началото на сезона. Борусия също се представя добре и е на второ място в Бундеслигата.

“Подобни мачове не се влияят от формата. Това е двубой със собствен сценарий”, заяви Компани преди дербито.

“Усеща се като дерби, въпреки че има голямо разстояние между двата града. Класика е. Емоциите играят по-голяма роля отколкото в другите мачове и това го прави специален. И в двата мача срещу Дортмунд миналия сезон играхме добре, но завършихме наравно. Трите точки са важни във всеки мач, но по-важни в подобни срещи”, допълни той.

