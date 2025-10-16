Компани: Подобни мачове не се влияят от формата

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани въобще не смята да подценява Борусия (Дортмунд). Двата отбора се изправят един срещу друг в събота. Баварците са в серия от десет поредни победи във всички турнири от началото на сезона. Борусия също се представя добре и е на второ място в Бундеслигата.

“Подобни мачове не се влияят от формата. Това е двубой със собствен сценарий”, заяви Компани преди дербито.

Vincent Kompany on Saturday's game against Dortmund: "Such games don't just play on form. It's a game with its own narrative, own event. It feels like a derby even though there's a big distance between both cities. It's a classic.#FootballUnitesTheWorld #LetsLoveLeads… pic.twitter.com/BgERVKHZ61 — Ajibola Damilola A ( Rex Football News ) (@El_zamani01) October 16, 2025

“Усеща се като дерби, въпреки че има голямо разстояние между двата града. Класика е. Емоциите играят по-голяма роля отколкото в другите мачове и това го прави специален. И в двата мача срещу Дортмунд миналия сезон играхме добре, но завършихме наравно. Трите точки са важни във всеки мач, но по-важни в подобни срещи”, допълни той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages