Борусия (Д): Адейеми не се продава - дори за 60 млн. евро

  • 16 окт 2025 | 11:46
  • 110
  • 0

Управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен заяви, че клубът няма намерение да продава германския национал Карим Адейеми. От началото на сезона нападателят вече е участвал в осем гола на своя тим.

"Доста хора казват, че Карим в момента се представя по-добре от всякога с екипа на Борусия. Той не се определя просто от головете и асистенциите, а работи здраво за отбора в защита", коментира Рикен пред местния вестник "Билд".

"Развитието му е изключително. Също толкова важно е, че сега няма контузии. В лицето на Нико Ковач той има правилния треньор, който изисква всичко от него отново и отново", продължи директорът на Борусия, цитиран от БТА.

"Едно нещо е ясно - искаме да продължим да работим с Карим в дългосрочен план и това е нещото, върху което сме съсредоточени", каза още Ларс Рикен.

Попитан дали клубът би продал Адейеми за 60 милиона евро, подобно на Джейми Гитънс, отговорът му бе: "Не искаме да го продаваме, така че - не".

