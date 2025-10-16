Кейн за амбициите с Англия, разочарованието от миналия Мондиал, първата титла с Байерн, живота в Германия и още

Хари Кейн даде дълго интервю за "The Athletic", в което говори за амбициите си с Англия през следващото лято на Мондиала и представянето на футболиста в Германия. Нападателят на Байерн (Мюнхен) помогна за осигуряването на класиране за турнира през 2026 г. в Северна Америка с два гола при победата с 5:0 при визитата срещу Латвия.

Това означава, че 32-годишният футболист ще получи още един шанс на най-голямата сцена, четири години след като пропусна късна дузпа в загубата на четвъртфинала срещу Франция в Катар - нещо, което преследваше нападателя известно време. Това беше рядък момент на провал за капитана на Англия, който оттогава се превърна в голмайстор на страната си и достигна 76 попадения.

За разочарованието на миналия Мондиал и пропуснатата дузпа срещу Франция

"Бих казал, че това вероятно беше най-лошото, което съм чувствал в който и да е момент от кариерата си. Очевидно съм губил финали и преди.

Да поемеш тази отговорност, сякаш е паднала на плещите ми и предполагам, че неспособността да изпълня нещо, което съм успявал да правя много пъти в кариерата си, мисля, че това беше най-трудната част за преодоляване. Сега не мисля много за това. След още един голям турнир, го преодоляваш и продължаваш напред. Вкарах дузпа на полуфинала на Европейското първенство, което беше най-силното напрежение, което можеш да получиш.

Що се отнася до това, че това е последният ми спомен от Световно първенство, да, очаквам с нетърпение Мондиал 2026, за да се опитам да поправя това, да се опитам да стигна по-далеч. Да се ​​опитам да вдигна трофея, както всички мечтаем да направим. И възможността винаги е налице! Мисля, че тези моменти само те оформят като човек, като играч и определено ми помогнаха да стана по-добър“, заяви Хари Кейн.

Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

Дали в момента се намира в най-добрата си форма през кариерата

"Мисля, че е така. С начина, по който се чувствам в момента, няма да намалявам темпото скоро. Искам да остана на това ниво възможно най-дълго. Сега съм на 76 гола, така че остават 24 и имаме още няколко мача до Световното първенство, след което ще се опитаме да се доближим до тези 100. Головете са там и числата говорят сами за себе си. Начинът, по който се чувствам на терена, начинът, по който виждам играта, физически и без топката, пресингът, кара ме да се чувствам на наистина добро място“, добави Хари Кейн.

За амбициите с Англия

"Чукаме на вратата, но това не се случва за една нощ. Трябва да продължаваш да бъдеш в тези ситуации и ние го направихме. Винаги има вълнение преди голям турнир, със сигурност ще бъдем развълнувани. Но знаем, че все още сме в подножието на планината. Да спечелим Световно първенство ще бъде невероятно трудно.

Ще трябва да победим най-големите отбори на най-голямата сцена и тези моменти, тези чувства, които имаме заедно в момента, са важни стъпки към пристигането през лятото и безстрашието срещу всеки“, завърши Кейн.

Кейн е обявен за играч на месец септември в Бундеслигата

За първия трофей в кариерата си с Байерн

"Очевидно това се чакаше отдавна. От началото на кариерата ми до този момент имаше много упорита работа. Много възходи и падения, много моменти, в които бях близо. С течение на годините и с приближаването на целта, това ме мотивираше още повече да премина финалната линия, за да съм сигурен, че ще спечеля първия трофей.

Беше специално усещане. Заехме един ресторант, напихме се и празнувахме заедно. После вдигнахме трофея на "Алианц" пред феновете и за първи път бях от тази страна, което беше наистина специално. Семейството ми беше там, децата ми бяха на терена след това. Това са моментите, които правят всичко това да си струва. Работиш толкова усилено през цялата година, много си далеч, тренираш много. Да не съм имал такова празненство през 10-те или 12-те години, в които играя... беше хубаво да изпитам това чувство.

Да печелиш е почти като наркотик. Искаш да го направиш, искаш да го постигнеш. Когато постигнеш нещо подобно, може би си мислиш: „Добре, направих това, което исках, мога да си почина малко“.

„Но аз поех по другия път, като казах: „Добре, искам да направя още повече сега. Искам да преживея това с по-големи трофеи, при по-големи поводи. Мога ли да се подобря и да го направя?“

За живота в Германия

"Докато не изпиташ нещо, е трудно да прецениш как всъщност ще бъде. Мисля, че има представата, че германците са малко кисели и студени. Но те имат страхотно чувство за хумор и са много земни хора, които обичат да работят усърдно и са скромни.

Тук в Мюнхен почти всички подкрепят Байерн. Всички говорят за футбол, обичат футбола. Така че дори когато съм навън или вземам децата от училище, всички ми правят комплименти, когато вкарвам голове. Това е като една голяма общност.

