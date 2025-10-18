Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

Един от най-очакваните двубои в германския футбол ще се състои тази събота, когато лидерът Байерн (Мюнхен) посреща втория в класирането Борусия (Дортмунд) на "Алианц Арена" в мач от 7-ия кръг на Бундеслига. Срещата, насрочена за 19:30 часа, ще бъде ръководена от опитния рефер Бастиан Данкерт.



Този сблъсък между вечните съперници не само носи огромен престиж, но и може да окаже решаващо влияние върху ранното оформяне на класирането в германския елит. В момента Байерн е лидер с пълен актив от 18 точки, а "жълто-черните" са втори с четири точки по-малко.

Байерн е в изключителна форма, записвайки пет поредни победи във всички турнири. Мюнхенци разгромиха Айнтрахт (Франкфурт) като гост с 3:0, преди това постигнаха впечатляваща победа с 5:1 срещу Пафос в Шампионската лига , а в Бундеслигата не оставиха шансове на Вердер (Бремен) с 4:0. Баварците надделяха и над Хофенхайм с 4:1 и Челси с 3:1.



Борусия също е в подем с три победи и две равенства в последните си пет мача. Дортмундци завършиха 1:1 с РБ Лайпциг, преди това разгромиха Атлетик Билбао с 4:1 в Шампионската лига, а в Бундеслигата записаха победи срещу Майнц 05 с 2:0 и Волфсбург с 1:0, както и зрелищно равенство 4:4 с Ювентус в ШЛ.

Байерн доминира в началото на сезона и няма грешна стъпка в първите шест кръга. Баварците имат невероятна голова разлика от 25:3, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита. Борусия (Дортмунд) се намира на второ място с 14 точки и голова разлика 12:4.



Победа на домакините в този двубой би увеличила преднината им на 7 точки и би им дала сериозна психологическа предимство в борбата за титлата, докато успех на гостите би намалил разликата до само една точка и би възобновил интригата на върха.

Байерн ще трябва да се справи без няколко ключови играчи, като най-сериозната загуба е тази на Джамал Мусиала, който е контузен. Алфонсо Дейвис също отсъства от състава, което създава проблеми в лявата защита. Рафаел Герейро е под въпрос и ще бъде взето решение за участието му непосредствено преди мача. Хари Кейн е в отлична форма с 11 гола в първите 6 мача от сезона и ще бъде основната заплаха за гостите.



Борусия (Дортмунд) няма да може да разчита на капитана си Емре Джан, който е контузен. Серу Гираси, който има 4 гола от началото на сезона, ще води атаката на "жълто-черните". Максимилиан Байер, който отбеляза гол при последната среща между двата отбора, се очаква да бъде титуляр в нападението на дортмундци.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 12 април на "Алианц Арена" в мач от 29-ия кръг на Бундеслигата, който завърши с равенство 2:2. Борусия поведе с гол на Максимилиан Байер в 48-ата минута, но Байерн обърна резултата с голове на Рафаел Герейро (65') и Серж Гнабри (69'). Валдемар Антон донесе точката за гостите с попадение в 75-ата минута.

В последните пет издания на "Дер Класикер" Байерн има леко прдимство с две победи срещу една за Борусия (Д) и две равенства.