Компани: Много сме развълнувани за Дер Класикер и мислим само за победата

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани призна, че в отбора са много развълнувани за утрешния Дер Класикер с Борусия (Дортмунд). Той засипа с похвали противниковия състав, като увери, че баварците мислят единствено за победата в този сблъсък.
“Всички се завърнаха здрави от националните си отбори. Рафаел Герейро получи удар срещу Айнтрахт (Франкфурт), но ще тренира днес и ако всичко мине добре, ще има шансове за утре. Йосип Станишич обаче ще пропусне мача. Имаме мотивацията за Дер Класикер, който ще е между първия и втория - два непобедени отбора. Гледаме напред към този мач. Опонентите ни показаха голяма стабилност и имат играчи, които винаги могат да се разпишат. Серу Гираси е футболист, който не се нуждае от много възможности, за да отбележи гол. Също така имат голям опит в центъра на отбраната и халфовата линия. Там имат различни качества и Дортмунд като цяло е силен тим. Ние обаче ще играем вкъщи и сме много, много развълнувани за този мач. Дано се получи добър двубой за феновете с добър резултат за нас.
Дали се виждам как работя заедно с Нико Шлотербек? Аз го възприемам само като противник в утрешния мач. Разбира се, че го познавам много добре като профил. Той е играч с добри прогресивни пасове и си взаимодейства много добре с Гираси. Неговото изграждане на играта е много важно за Борусия. Но, както казах, тази седмица го виждам само като съперник. Развитието на Дортмунд при Нико Ковач? Тимът в момента има ясни схема и профил. Когато пристигнеш като треньор по време на сезона, никога нямаш много време за да преобразиш състава. Сега обаче те са изграден отбор. Казвайки това, според мен опонентът ни трябва да намери някакви решения. Когато влизаме в даден мач, никога не забравям, че противникът също има доста неща за разгадаване.
Възможността да изравним рекорда на Борусия от 11 поредни победи? Това не ме касае, просто искаме да спечелим. Тези топ мачове срещу Дортмунд са като отделен турнир. Имам предвид, че няма значение дали си в серия от пет победи, или загуби. Просто искаш да спечелиш този мач. Не искам да се говори само за трите точки или за рекорда. Просто искаме са победим Дортмунд, това е. Алфонсо Дейвис? Ситуацията изглежда много добре за него. Мисля, че медицинският щаб и Фонзи работят добре заедно. Надявах се да е готов за началото на януари или може би дори малко по-рано. Сега тялото му трябва да реагира на натоварването всяка седмица. Засега нещата вървят добре. Ако той успее да изиграе няколко мача през декември, значи мсички са свършили страхотна работа.
Думите на Хари Кейн, че съм го докарал до ново ниво? Той сам достигна това равнище. Винаги е било така, дори когато играех срещу него и в годините след това. Такъв е неговият манталитет година след година. Може би липсата на трофеи е помогнала за това, защото е поддържала неговия глад. Той почувства каква може да е ролята му в нашия тим и сред съотборниците му. Също така показва своите качества не само чрез головете си, но и чрез начина, по който въвлича останалите в играта. Надяваме се да продължава така, но няма допълнително напрежение върху него, ако се представя по-слабо от време на време. Останалите биха го компенсирали. Все пак имаме голямо доверие в нашия състав”, коментира Компани на днешната си пресконференция.
Снимки: Gettyimages