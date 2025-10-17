Някои от феновете на Байерн са против планирания треньорски стаж на Боатенг в клуба

Планираният треньорски стаж на прекратилия състезателната си кариера защитник Жером Боатенг в Байерн (Мюнхен) предизвика несъгласие сред някои фенове на тима заради осъдителната присъда на бившия футболист на баварците през миналата година за причиняване на телесна повреда на негова бивша партньорка, пишат медиите в Германия.

По-рано тази седмица световният шампион с Германия, който игра за Байерн между 2011-а и 2021 г., заяви, че е разговарял със старши треньора на отбора Венсан Компани и е получил разрешение за стаж, но все още не е уточнил дата.

Някои привърженици на Байерн обаче сега се противопоставят на подобен ход, тъй като като бившият германски национал получи условна глоба и предупреждение миналата година от съд в Мюнхен, който го призна за виновен в умишлено нанасяне на телесна повреда на бившата му половинка.

Онлайн петиция, озаглавена "Поставяне на граници срещу женомразието и насилието: Жером Боатенг не трябва да бъде допускан обратно в Байерн (Мюнхен)", беше събрала близо 2000 подписа до тази сутрин.

Съпротива имаше и през 2023 г., когато Байерн обмисляше краткосрочен договор с футболиста на фона на поредица от контузии на защитниците си. Делото от 2024-а беше третото по случая за нанасяне на телесна повреда.

От Байерн засега не са коментирали въпроса. Когато през септември бе попитан за интереса на Жером Боатенг, Компани каза, че би се радвал бившият играч да бъде в Мюнхен, "за да прекара няколко седмици с нас и да сподели опита си като топ защитник".

37-годишният Боатенг, който натрупа 76 мача за националния отбор Германия между 2009-а и 2018-а, прекара 10 години в Байерн, след като беше привлечен през 2011-а от Манчестър Сити, където беше съотборник на Венсан Компани. Той помогна на Байерн да спечели девет титли от Бундеслигата и два трофея от Шампионската лига.

Жером Боатенг се оттегли от професионалния футбол през миналия месец, като за последно игра за австрийския ЛАСК (Линц), където договорът му беше прекратен по взаимно съгласие през август.

