Голяма промяна се задава в Реал Мадрид

Голяма промяна се задава в Реал Мадрид, съобщава “The Athletic”.

Според изданието президентът на “лос бланкос” Флорентино Перес и неговите съветници сериозно обмислят възможността да бъдат привлечени външни инвеститори и феновете на клуба (т.нар. “сосиос”) вече да не бъдат единствените собственици.

Big change is brewing at the Bernabeu.



Real Madrid, like their Clasico rivals Barcelona, have always been owned by their members — since their foundation in 1902.



Now, alternatives to this model are being explored by president Florentino Perez and his advisors. Outside… pic.twitter.com/LZDzhYviwR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 16, 2025

Реал Мадрид е единственият футболен клуб, който някога е отчел приходи от над 1 млрд. евро, но Перес все още вярва, че са необходими повече средства, за да се конкурира с отборите от Шампионската лига. Прекъсването на 123-годишната традиция отборът да не е собственост на феновете си може да е единственият начин да се постигне това.

Очаква се Флорентино Перес да представи детайлни планове за тези сериозни промени за собствеността на клуба на следващото Общо събрание, което ще е през следващия месец.

🚨 BREAKING: Real Madrid are stepping up plans towards a RADICAL change in their ownership structure.



For the first time in history, the club is considering selling stakes to external investors.



Florentino Perez believes that opening the club to outside investors will help the… pic.twitter.com/2lIf4oOBlA — Madrid Zone (@theMadridZone) October 16, 2025

Реал Мадрид, подобно на своя голям съперник Барселона, винаги е бил собственост на своите клубни членове – от основаването си през 1902 г. Те наброяват около 100 000 души, като избират президента на клуба и имат право на глас по важни въпроси.

Следвай ни:

Снимки: Imago