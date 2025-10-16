Голяма промяна се задава в Реал Мадрид, съобщава “The Athletic”.
Според изданието президентът на “лос бланкос” Флорентино Перес и неговите съветници сериозно обмислят възможността да бъдат привлечени външни инвеститори и феновете на клуба (т.нар. “сосиос”) вече да не бъдат единствените собственици.
Реал Мадрид е единственият футболен клуб, който някога е отчел приходи от над 1 млрд. евро, но Перес все още вярва, че са необходими повече средства, за да се конкурира с отборите от Шампионската лига. Прекъсването на 123-годишната традиция отборът да не е собственост на феновете си може да е единственият начин да се постигне това.
Очаква се Флорентино Перес да представи детайлни планове за тези сериозни промени за собствеността на клуба на следващото Общо събрание, което ще е през следващия месец.
Реал Мадрид, подобно на своя голям съперник Барселона, винаги е бил собственост на своите клубни членове – от основаването си през 1902 г. Те наброяват около 100 000 души, като избират президента на клуба и имат право на глас по важни въпроси.
Снимки: Imago