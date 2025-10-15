Популярни
  Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 425
  • 0

Възстановяващите се от травми Трент Александър-Арнолд и Даниел Карвахал са все по-близо до завръщането си в игра, след като взеха участие в днешната тренировка на Реал Мадрид. Испанецът дори проведе упражнения с топка. Няма гаранция обаче, че двамата ще бъдат на линия за сблъсъка с Барселона на 26 октомври.

Английският национал пострада преди месец в двубоя срещу Марсилия от Шампионската лига, а Карвахал получи контузията си в градското дерби срещу Атлетико Мадрид на 27 септември.

Преди дуела срещу Барса на “Бернабеу” на Реал му предстоят мачове срещу Хетафе за първенство и Ювентус в Шампионската лига.

