Германски национал привлече вниманието на европейските грандове

Арсенал, Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от привличането на левия бек Натаниъл Браун от Айнтрахт Франкфурт, според "Bild".

Германският елитен футболен клуб няма да разглежда оферти за 22-годишния защитник до лятото на 2026 година. През февруари договорът на играча беше удължен до 30 юни 2030 година.

През сезон 2025/26 Браун отбеляза един гол и направи две асистенции в осем мача във всички състезания.

Натаниел Браун получи и първата си повиквателна за Бундестима от селекционера Юлиан Нагелсман, като направи дебют през миналата седмица на 10 октомври при победата с 4:0 над Люксембург в световна квалификация.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages