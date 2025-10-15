Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

От “Тутоспорт” официално обявиха финалния списък от 25-имата претенденти за тазгодишното издание на престижната награда Golden Boy, която торинското издание връчва на най-добрия футболист в Европа до 21 години.
В окончателната селекция бяха включени 20-имата най-добри млади играчи за тази година според специалния алгоритъм на “Тутоспорт” и Football Benchmark, както и петима футболисти, възползвали се от възможността за “уайлд кард”, а именно Франческо Пио Еспозито (Интер), Джовани Леони (Ливърпул), Джоуб Белингам (Борусия Дортмунд), Родриго Мора (Порто) и Александър Станкович (Брюж). Според статистическите данни пък в списъка влизат таланти като Дезире Дуе, Уарен Заир-Емери и Сени Маюлу (Пари Сен Жермен), Арда Гюлер, Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Пау Кубарси (Барселона), Кенан Йълдъз (Ювентус), Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели (Арсенал), Лени Йоро (Манчестър Юнайтед), Йорел Хато и Естевао (Челси). Така с най-много представители, по трима, са ПСЖ и Реал, докато Арсенал, Челси, Тотнъм и Порто са с по двама номинирани.
За Golden Boy 2025 обаче няма да се бори миналогодишният носител на приза Ламин Ямал. Макар и суперталантът на Барселона да е едва на 18 години и да завърши втори в класацията на “Златната топка”, според правилата на анкетата на италианския вестник един футболист не може да спечели наградата повече от веднъж. Сред предишните ѝ носители личат имената и на Уейн Рууни, Лионел Меси, Серхио Агуеро, Пол Погба, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд и Джуд Белингам.
Финален списък на номинираните за Golden Boy 2025:
Пау Кубарси (Барселона)
Дезире Дуе (Пари Сен Жермен)
Дийн Хаусен (Реал Мадрид)
Кенан Йълдъз (Ювентус)
Майлс Люис-Скели (Арсенал)
Уарен Заир-Емери (Пари Сен Жермен)
Арда Гюлер (Реал Мадрид)
Франко Мастантуоно (Реал Мадрид)
Итън Нуанери (Арсенал)
Йорел Хато (Челси)
Жовани Кенда (Спортинг Лисабон)
Естевао (Челси)
Лени Йоро (Манчестър Юнайтед)
Сени Маюлу (Пари Сен Жермен)
Нико О'Райли (Манчестър Сити)
Елиес Бен Сегир (Байер Леверкузен)
Виктор Фрохолд (Порто)
Лукас Бергвал (Тотнъм)
Арчи Грей (Тотнъм)
Мамаду Сар (Страсбург)
Джоуб Белингам (Борусия Дортмунд)
Франческо Пио Еспозито (Интер)
Родриго Мора (Порто)
Джовани Леони (Ливърпул)
Александър Станкович (Брюж)
Снимки: Imago