  2. Реал Мадрид
  Компания на Флорентино Перес е в "черния списък" на ООН

Компания на Флорентино Перес е в "черния списък" на ООН

  • 29 сеп 2025 | 16:13
  • 1703
  • 0
Компания на Флорентино Перес е в "черния списък" на ООН

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес се оказа в центъра на ожесточен спор, след публикуването на "черния списък" на ООН, като слухове сочат, че негова компания е замесена в него.

Преди няколко дни Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека публикува списък със 158 компании, опериращи в палестински територии, които според международното право са незаконно окупирани от Израел. Списъкът включва много израелски компании, като до момента има 68 нови попълнения.

Испанската информационна агенция твърди, че тази актуализация е замесила президента на Реал Мадрид Флорентино Перес чрез дъщерно дружество на неговата строителна група ACS, на която той е президент от 1997 г. Въпреки това, предполагаемото дъщерно дружество на ACS, опериращо под името Semi, вече принадлежи на френската група Vinci, а не на силния човек на мадридчани.

По-конкретно, документи, които излязоха наяве, показват, че компанията „ACS Group“, собственост на президента на Реал Мадрид, е в „черния списък“ на ООН, тъй като се твърди, че има бизнес сделки с Израел.

Докладът на ООН я посочва като подозрителна за продължаване на дейността си в окупираните територии за „използване на природни ресурси, включително вода и земя, за търговски цели“. Компаниите в този списък са от общо 11 държави, сред които Израел, САЩ, Франция, Германия, Китай, Испания и Португалия.

Те са обвинени, че допринасят за „нарушаване на палестинските права“ чрез дейността си в територии, считани за „незаконни според международното право“. „Този доклад подчертава отговорността на компаниите, опериращи в конфликтни зони, да гарантират, че техните дейности не допринасят за нарушения на човешките права“, коментира Върховният комисар на ООН за правата на човека в изявление. Според него компаниите, за които е установено, че „са причинили или са допринесли за нарушения на човешките права“, трябва да гарантират предприемането на „коригиращи“ мерки.

Фактът, че името на компанията на президента на Реал Мадрид се появи в официалната база данни на международната общност с предприятия, които имат дейности в незаконните израелски селища, предизвика буря от реакции.

Снимки: Imago

