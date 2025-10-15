Как Анчелоти направи услуга на Реал Мадрид

Паузата за националните отбори винаги е източник на напрежение за клубове като Реал Мадрид, които губят голям брой от своите играчи. Залогът при подновяването на клубния футбол е огромен и всяка контузия на национал е сериозен удар. Настоящата пауза не направи изключение, особено като се има предвид, че започна с тревожни новини: Мбапе и Мастантуоно се присъединиха към лагерите на своите тимове с оплаквания, а Дийн Хаусен беше освободен от състава на Испания поради контузия още преди първия мач.

В този контекст Реал Мадрид намери съюзник в лицето на Карло Анчелоти. Настоящият селекционер на Бразилия показа добро отношение към бившия си отбор и взе предвид обстоятелствата около мадридските играчи под негово ръководство. “Селесао” пътува до Азия за контроли срещу Южна Корея и Япония. Италианецът предпази Едер Милитао в последния двубой, разпредели разумно минутите на Винисиус Жуниор и възвърна самочувствието на Родриго, отбелязва “Марка”.

Контузията на Хаусен, която го принуди да напусне лагера на националния отбор миналата седмица, накара наставника Чаби Алонсо да стиска палци за Милитао. Анчелоти обаче се погрижи да намали притесненията около защитника. Опитният бранител изигра пълни 90 минути в първия мач срещу Южна Корея, но не записа нито минута срещу японците. Селекционерът предпази централния бранител и донесе облекчение на Чаби, който го получава обратно без контузии и с малко игрово натоварване. При отсъствието на Хаусен, чието състояние тепърва ще се изяснява, треньорът на „белите“ ще трябва да разчита изцяло на Милитао, който по всяка вероятност ще играе и в трите срещи следващата седмица: срещу Хетафе, Ювентус и Барселона.

В същото време Анчелоти даде силен импулс на Родриго. Първо, със самата повиквателна, която успокои нападателя, след като той беше пропуснал предишния лагер. Второ, като му вдъхна увереност със солидно количество игрови минути, които са от огромно значение за него предвид по-малката му роля в Реал Мадрид. Родриго беше титуляр в първата контрола и отбеляза два гола, а срещу Япония игра повече от половин час. В крайна сметка той се завръща във Валдебебас със 123 минути и две попадения, които могат да се окажат повратна точка в неговата „Операция Завръщане“ при Чаби Алонсо.

Карлето се изказа ласкаво за Родриго. „Той се завръща, защото е в страхотен момент. Не играе много, но всеки път, когато влезе, се представя добре. Много е мотивиран да бъде тук. Той е много важен играч за този отбор, защото има изключителни технически качества“, подчерта бразилският селекционер.

Към Винисиус подходът беше внимателен и с разпределяне на силите. Не е тайна, че между двамата има специална химия и че бразилецът се чувства много комфортно под ръководството на Анчелоти. „Той винаги е бил най-добрият треньор, когото съм имал. Треньорът, който ми даде най-много увереност и при когото играх най-добре. Той дойде тук в националния отбор и вече изиграх три мача. Напредъкът, който постигнах с него и с отбора, е очевиден“, призна самият играч.

Треньорът му гласува доверие като титуляр и в двете срещи, но и в двата случая го смени: в първия мач 10 минути преди края, а във втория – в 57-ата минута. Винисиус блесна срещу Южна Корея с гол и асистенция.