Барса и Реал Мадрид влизат в битка за подписа на Упамекано

Испанските грандове Реал Мадрид и Барселона проявяват сериозен интерес към привличането на 26-годишния френски защитник на Байерн (Мюнхен) Дайо Упамекано. Според информация на "Foot Mercato", двата клуба високо ценят качествата на централния бранител и се очаква да влязат в пряка конкуренция за неговия подпис.

Настоящият договор на Упамекано с баварския клуб изтича в края на сезона, а преговорите за неговото подновяване са в застой и към момента не бележат напредък.

По-рано се появиха информации, че се обмисля дългосрочно споразумение, но отправеното предложение не е удовлетворило финансовите изисквания на играча.

Интерес към французина проявяват също така английските Манчестър Юнайтед и Ливърпул.

Футболистът се присъедини към Байерн през лятото на 2021 година, когато беше закупен от РБ Лайпциг за сумата от 60 милиона евро.

През настоящия сезон Упамекано е взел участие в 14 мача във всички турнири, в които е записал една асистенция.

Снимки: Imago