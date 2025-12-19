Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Церемонията “Спортен Икар 2025” на живо в Sportal.bg

Церемонията “Спортен Икар 2025” на живо в Sportal.bg

  • 19 дек 2025 | 09:07
  • 125
  • 0
Церемонията “Спортен Икар 2025” на живо в Sportal.bg

От 11 часа може да проследите на живо 33-та церемония по връчването на авторитетните годишни награди “Спортен Икар“. Събитието ще се проведе Гранд Хотел София. Вече стана известно, че Карлос Насар е носител на голямата награда на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Фондация "Български спорт" отличи спортисти в десет категории, като тази година церемонията ще се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Български спортен тотализатор.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

Японец изпоти Ван Гервен на Световното по дартс

  • 19 дек 2025 | 02:58
  • 3137
  • 0
Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

Кърджали награди най-добрите си спортисти за 2025 г.

  • 18 дек 2025 | 22:26
  • 737
  • 0
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Астана

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите в Астана

  • 18 дек 2025 | 16:22
  • 990
  • 0
За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

За трета поредна година Индия е с най-много допингирани спортисти

  • 18 дек 2025 | 14:47
  • 1003
  • 1
Божидар Андреев обясни за допинга

Божидар Андреев обясни за допинга

  • 18 дек 2025 | 14:26
  • 15564
  • 14
Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

Деца художници нарисуваха коледните картички на БОК

  • 18 дек 2025 | 12:14
  • 677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 3113
  • 10
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 дек 2025 | 08:13
  • 775
  • 0
Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

Болоня и Интер в спор за място на финала за Суперкупата на Италия

  • 19 дек 2025 | 08:00
  • 1306
  • 0
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 185
  • 0
Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 19622
  • 28
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 22497
  • 3