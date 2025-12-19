Церемонията “Спортен Икар 2025” на живо в Sportal.bg

От 11 часа може да проследите на живо 33-та церемония по връчването на авторитетните годишни награди “Спортен Икар“. Събитието ще се проведе Гранд Хотел София. Вече стана известно, че Карлос Насар е носител на голямата награда на Фондация "Български спорт" за втора поредна година.

Олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести заслужи единодушно признанието, като през тази година за трети път стана европейски първенец на първенството в Молдова и завоюва световната титла със световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг на шампионата на планетата в Норвегия.

С пълно единодушие националният отбор по волейбол за мъже спечели "Спортен Икар" за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

За впечатляващо представяне са отличени скиорът-алпиец Алберт Попов, който завоюва победа на слалом в старт за Световната купа в Мадона ди Кампильо, както и сноубордистът Тервел Замфиров - световен шампион в паралелния слалом за мъже.

Фондация "Български спорт" отличи спортисти в десет категории, като тази година церемонията ще се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Български спортен тотализатор.