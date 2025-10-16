Популярни
Марсилия иска да вземе под наем Ендрик

  • 16 окт 2025 | 06:42
Марсилия иска да вземе под наем Ендрик

Бъдещето на младия нападател на Реал Мадрид Ендрик може да претърпи развитие през зимата, като няколко клуба следят отблизо ситуацията около него.

Според информация на ESPN, редица европейски отбори, сред които и френският Марсилия, проявяват сериозен интерес към бразилския талант. Очаква се през януари Реал Мадрид да получи официални предложения за 19-годишния футболист.

Въпреки това, самият Ендрик и неговите представители смятат, че на този етап е твърде рано да се обсъжда евентуален трансфер. Решението ще зависи от множество фактори, като ключова роля ще изиграе представянето на Реал в предстоящите мачове. Нападателят се надява положението му в испанския гранд да се промени към по-добро.

Причината за несигурността около бъдещето на Ендрик е контузия в бедрото, която той получи през май и която го държи извън терените оттогава. Травмата се усложни точно преди Световното клубно първенство през лятото, което му попречи да вземе участие в турнира. Първоначалните прогнози сочеха, че той може да отсъства от игра за около пет месеца.

Снимки: Imago

