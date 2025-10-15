Арда Гюлер: Понякога с Мбапе се разбираме с един поглед, ако Чаби ми каже да съм вратар, ще сложа ръкавиците

Младата звезда на Турция и Реал Мадрид Арда Гюлер разкри в ексклузивно интервю за френското издание "Екип" подробности за престоя си в испанския гранд, отношенията си с Карло Анчелоти и разбирателството си с Килиан Мбапе. Талантливият офанзивен халф говори и за промяната в ролята му след идването на Чаби Алонсо.

За партньорството с Мбапе

"Харесва ми сравнението между Кристиано Роналдо-Месут Йозил и Килиан Мбапе-Арда Гюлер. Те постигнаха велики неща, но големите успехи винаги се постигат от отбора, никога само от двама играчи. Талантите на Килиан Мбапе и моите се допълват много добре. Разбираме се отлично. Понякога преди мачове си казваме: "Днес трябва да направим това и това“. Но има и вечери, в които е достатъчен само един поглед".

🎙️ Your connection with Kylian Mbappé?



🗣️ Arda Güler: “His qualities and mine are made for each other. We understand each other really well — it’s natural. Sometimes we talk before a match, like ‘Today, we should try this or that.’ And sometimes, just one look is enough.” pic.twitter.com/1q5Sx7JcGZ — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) October 15, 2025

Трансфера в Реал Мадрид

„Когато преминах в Реал Мадрид, знаех, че вече съм в най-големия клуб в света. Но още от първата си тренировка разбрах, че притежавам качествата да играя тук. Никога не съм се съмнявал, че ще успея. Хуни Калафат (б.ред. - ръководител на скаутския отдел на Реал) ми обясни плана още в самото начало. Каза ми, че първата година ще бъде трудна, защото „за млад играч, който познава само Турция, няма как да е иначе“. Добави също, че съм привлечен като наследник на играчи като Лука Модрич и Тони Кроос. Всичко беше ясно и откровено".

Арда Гюлер - за бедността, Фенербахче, Реал, Евро 2024 и едно послание, което никога няма да забрави

За отношенията с Чаби Алонсо

"Имам пълно доверие на Чаби Алонсо. Ако един ден ме помоли да пазя на вратата, ще сложа ръкавиците. Някои може да ме смятат за твърде учтив, защото не създавам проблеми, но и аз имам големи амбиции".

🤍🧤 Arda Güler: “I have full confidence in Xabi Alonso’s plans. If one day he tells me to play goalkeeper, I’ll buy gloves!”, told L’Équipe. pic.twitter.com/iXCIi9VCmr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2025

За Анчелоти

"Карло е един от най-великите треньори в историята. Нека не забравяме, че той каза пред медиите, че един ден ще стана един от най-добрите полузащитници в света. Синът му и негов помощник, Давиде, винаги се опитваше да ми помага. Благодарен съм. Периодите, в които не играех, бяха трудни, но това подхрани амбицията ми. Просто чаках своя ред".

За амбициите

"Мечтите ми са да спечеля трофей с националния отбор и да спечеля Шампионската лига. През сезон 2023/24 не играх в европейските мачове. Затова не смятам тази купа за моя. Искам да спечеля такава, която наистина е моя“, споделя Арда.

🏆🤍 Arda Güler: “I don’t feel the UCL 2024 as mine… I didn’t play much, so we have to go and get new one”, told L’Équipe. pic.twitter.com/kDKuDV0C5T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2025

За напрежението и отговорността

"Никога не съм възприемал шума около мен като напрежение. Напротив, той не усложнява нещата. Разбира се, имам отговорности, но те ми дават сила да постигам други неща и да разширявам границите си.

Мисля, че напоследък спечелих уважение с тренировките по стрелба след края на заниманията. Когато е така, е по-лесно да поискаш топката при пряк свободен удар около наказателното поле през уикенда. Но е много важно да се намери баланс: да си настоятелен, но и да уважаваш клуба и останалите. Например, ако Лука Модрич дойде и иска да изпълни, трябва да му оставиш топката, без да казваш нищо", завършва Гюлер.

Следвай ни:

Снимки: Imago