Рюдигер чака предложение за нов договор от Реал Мадрид

  15 окт 2025 | 04:05
Приоритет за 32-годишния централен защитник Антонио Рюдигер е да продължи кариерата си в Реал Мадрид. Той е готов да удължи договора си с Кралския клуб, ако получи предложение за такъв, съобщи журналистът Хорхе Пикон на страницата си в социалните медии X.

Германският национал в момента не бърза да финализира договора си с Реал Мадрид, който изтича през лятото на 2026 г. Рюдигер се стреми да се възстанови от контузия в подколянното сухожилие до края на тази година.

Защитникът е в Реал Мадрид от лятото на 2022 г. Според информация на портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 15 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

