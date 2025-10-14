Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Какво да очакваме от селекцията на Александър Димитров - на живо с анализа на Вальо Михов и Викторио Павлов преди Испания - България
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. 11-те на Испания и България, огромни изненади в състава на "лъвовете"

11-те на Испания и България, огромни изненади в състава на "лъвовете"

  • 14 окт 2025 | 20:24
  • 24445
  • 32
Слушай на живо
Слушай на живо: Испания - България

Станаха ясни стартовите състави на Испания и България. Двата тима се изправят един срещу друг в световна квалификация, която ще се изиграе на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Старши треньорът на "лъвовете" Александър Димитров прави куп промени в стартовия състав. Само в защита те са общо четири. На вратата стартира Светослав Вуцов, а пред него ще действат Мартин Георгиев, който бе повикан по спешност, Петко Христов, Атанас Чернев и Димитър Велковски. Единствено бранителят на Специя запазва титулярното си място от мача срещу Турция.

Халфовата линия също е изцяло променена, като днес стартират Илия Груев, Филип Кръстев и Станислав Шопов. В атака има само една рокада и тя е включването на Мартин Минчев.

ИСПАНИЯ – БЪЛГАРИЯ 0:0

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид

Следвай ни:

Още от Национални отбори

България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

  • 14 окт 2025 | 18:50
  • 1156
  • 0
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 21992
  • 35
Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

  • 14 окт 2025 | 13:48
  • 2852
  • 0
Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

  • 14 окт 2025 | 12:14
  • 888
  • 1
"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

  • 14 окт 2025 | 11:34
  • 8515
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 12967
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 21992
  • 35
Латвия - Англия, Кейн се завръща сред титулярите, но има и изненада

Латвия - Англия, Кейн се завръща сред титулярите, но има и изненада

  • 14 окт 2025 | 20:44
  • 1983
  • 1
Италия - Израел (съставите)

Италия - Израел (съставите)

  • 14 окт 2025 | 21:05
  • 23
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в супермач от Евролигата

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в супермач от Евролигата

  • 14 окт 2025 | 20:00
  • 1071
  • 0
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 10907
  • 10