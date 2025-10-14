11-те на Испания и България, огромни изненади в състава на "лъвовете"

Слушай на живо: Испания - България

Станаха ясни стартовите състави на Испания и България. Двата тима се изправят един срещу друг в световна квалификация, която ще се изиграе на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Старши треньорът на "лъвовете" Александър Димитров прави куп промени в стартовия състав. Само в защита те са общо четири. На вратата стартира Светослав Вуцов, а пред него ще действат Мартин Георгиев, който бе повикан по спешност, Петко Христов, Атанас Чернев и Димитър Велковски. Единствено бранителят на Специя запазва титулярното си място от мача срещу Турция.



Халфовата линия също е изцяло променена, като днес стартират Илия Груев, Филип Кръстев и Станислав Шопов. В атака има само една рокада и тя е включването на Мартин Минчев.

ИСПАНИЯ – БЪЛГАРИЯ 0:0

Стартови състави:



Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион



България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид