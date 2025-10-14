"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

България изглежда като слаб и депресиран тим след домакинската загуба с 1:6 от Турция и селекцията на Испания трябва сама да предизвика себе си в днешната световна квалификация с "лъвовете". Така обобщава "Марка" предстоящия сблъсък във Валядолид.

Акцентът в анализа пада върху това, че въпреки многото контузии, отборът има вече достатъчно зрялост да се справя във всякакви ситуации, независимо какви ротации прави Де ла Фуенте. Доказателство за това е серията от 28 поредни официални мача без загуба в редовното време (б.ред. - Испания загуби единството от Португалия след изпълнение на дузпи във финала на Лигата на нациите).

"Марка" подчертава, че Испания спокойно можеше да постигне същата изразителна победа над България през септември на "Васил Левски", каквато изкова преди няколко дни и Турция. Пропуските на играчите на "Ла Роха" обаче са попречили това да се случи, което е вбесило Де ла Фуенте в София.

Изданието добавя, че днес Испания може значително да повиши статистиката си от средно 3,66 гола, които отборът отбелязва в своите мачове. Другата голяма цел е "Ла Фурия Роха" да запази мрежата си чиста до края на квалификациите и за първи път да премине през цялата квалификационна кампания без допуснат гол.

Ето и съставът, с който "Марка" предполага, че Испания ще излезе тази вечер срещу България: Рая, Поро, Вивиан, Лапорт, Грималдо, Бариос, Субименди, Алейш Гарсия, Родригес, Оярсабал, Баена