  Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 713
  • 3


Техническият директор на БФС Кирил Котев коментира организацията на Евро 2028 при 19-годишните, където България ще бъде домакин. Както е ясно родината ни получи правото да приеме финалите от Европейското първенство след две години, а домакини ще бъдат три града - Пловдив, Пазарджик и Стара Загора.

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

„Това е огромно признание към цялата федерация за нещата, които се вършат. Изключително съм щастлив, че най-накрая този труд, който полагаме всекидневно, се вижда. Една от основните причини е добрата комуникация, както на президента, така и на директорите с ФИФА и УЕФА. Тепърва ни чака много тежка работа. Още в началото на новата година ще имаме доста срещи. Знаете, че ремонтът на стадион „Локомотив“ продължава, има довършителни процедури и в Пазарджик. Доста работа ни чака по подобрение на инфраструктурата“, каза Котев в подкаста на БФС.

Шампионът с Локомотив (Пд) и ЦСКА разказа и за предстоящо събитие в САЩ, което е първо по рода си. През януари федерацията ще проведе кастинг за родни таланти, за да се запознае отблизо с качествата им.

„Това е проект, върху който работим повече от 6 месеца. Знаем, че има много българи, живеещи в Америка. Желанието ни е да видим абсолютно всички футболисти по цял свят, които могат да бъдат потенциални състезатели на България. Лъчезар Димов, както и един от селекционерите, ще пътуват за САЩ, за да проведат този кастинг. До момента знаем, че са над 70 деца, но до януари броят им ще се увеличи. Правим всичко по силите си, за да можем сега в Америка, а по-късно в Европа, да намерим нови имена“, коментира директорът.

В разговора Котев разказа още за участието си на Евро 2004, както и защо се разминава с трансфери в Локомотив (Москва) и Анжи.

