  1. Sportal.bg
  2. Испания
  Испания даде номер 10 на централен защитник за мача с България

Испания даде номер 10 на централен защитник за мача с България

  • 14 окт 2025 | 11:30
  • 221
  • 0

От Кралската испанска футбола федерация късно снощи официално обявиха номерата на фланелките на своя национален отбор за днешното домакинство срещу България.

Да си върнем достойнството!
Да си върнем достойнството!

Най-голямо впечатление прави, че фланелката с номер 10, която обикновено се дава на плеймейкър или друг офанзивен играч, е поверена на централния защитник Аймерик Лапорт. Обикновено бранителят носи номер 14, но този път тази фланелка е предназначена на Маркос Йоренте, тъй като играчът на Атлетик Билбао се яви като заместник на контузения Дийн Хаусен. Обикновено “десетката” на европейския шампион е Дани Олмо, но той също е с травма, а срещу Грузия с №10 беше крилото Хесус Родригес, който този път ще носи номер 11 предвид отпадането на Феран Торес от състава.

Според повечето водещи испански издания Лапорт ще бъде титуляр тази вечер, като най-вероятно ще си партира със съотборника си в Билбао Даниел Вивиан. Така 31-годишният играч може да се присъедини към други нетрадиционни “десетки” в историята на Испания като Марк Бартра и Сержи Роберто.

Снимки: Gettyimages

