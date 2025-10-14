Испания даде номер 10 на централен защитник за мача с България

От Кралската испанска футбола федерация късно снощи официално обявиха номерата на фланелките на своя национален отбор за днешното домакинство срещу България.

Да си върнем достойнството!

Най-голямо впечатление прави, че фланелката с номер 10, която обикновено се дава на плеймейкър или друг офанзивен играч, е поверена на централния защитник Аймерик Лапорт. Обикновено бранителят носи номер 14, но този път тази фланелка е предназначена на Маркос Йоренте, тъй като играчът на Атлетик Билбао се яви като заместник на контузения Дийн Хаусен. Обикновено “десетката” на европейския шампион е Дани Олмо, но той също е с травма, а срещу Грузия с №10 беше крилото Хесус Родригес, който този път ще носи номер 11 предвид отпадането на Феран Торес от състава.

Aymeric Laporte will be wearing the #10 jersey for Spain tomorrow. 🇪🇸🔟 pic.twitter.com/JIsXyzCUT3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 13, 2025

Според повечето водещи испански издания Лапорт ще бъде титуляр тази вечер, като най-вероятно ще си партира със съотборника си в Билбао Даниел Вивиан. Така 31-годишният играч може да се присъедини към други нетрадиционни “десетки” в историята на Испания като Марк Бартра и Сержи Роберто.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages