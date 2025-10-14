Испания показа футболните си съкровища преди мача с България

На централния площад във Валядолид, точно срещу кметството на града, Испанската футболна федерация изложи почти всички големи отличия, спечелени от "Ла Роха" на футболния терен.

Привържениците можеха да се снимат до световната титла от 2010 г., европейските купи от 2008, 2012 и 2024 г., и трофея от Лига на нациите от 2023 г. Липсваше единствено отличието на Стария континент, спечелено от испанците през 1964 г., като организаторите не успяха да обяснят защо.

Тази вечер испанският отбор излиза срещу България в търсене на поредна победа, която ще доближи футболистите на Луис де ла Фуенте максимално до Мондиал 2026.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид