  2. Испания
  Испания показа футболните си съкровища преди мача с България

Испания показа футболните си съкровища преди мача с България

  • 14 окт 2025 | 17:22
  • 911
  • 0
Слушай на живо: Испания - България

На централния площад във Валядолид, точно срещу кметството на града, Испанската футболна федерация изложи почти всички големи отличия, спечелени от "Ла Роха" на футболния терен.

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България
Привържениците можеха да се снимат до световната титла от 2010 г., европейските купи от 2008, 2012 и 2024 г., и трофея от Лига на нациите от 2023 г. Липсваше единствено отличието на Стария континент, спечелено от испанците през 1964 г., като организаторите не успяха да обяснят защо.

Само Ицо и Емо са вкарвали на Испания за близо 100 години
Тази вечер испанският отбор излиза срещу България в търсене на поредна победа, която ще доближи футболистите на Луис де ла Фуенте максимално до Мондиал 2026.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид

