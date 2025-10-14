Популярни
България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

  14 окт 2025
България излиза на "Хосе Сория" във Валядолид, където трябва да премери сили срещу европейския шампион Испания в световна квалификация. На този стадион няколко години началник беше бразилската футболна икона Роналдо, в качеството му на собственик на Валядолид между 2018 и 2025 г. Съоръжението в Северозападна Испания пази три незабравими мача в своята съкровищница. Става въпрос за три срещи от световното първенство през 1982 г.

На стадиона на "виолетовите" се случва големият скандал на финалите в Испания, като в центъра на събитието е реферът от СССР Мирослав Ступар. Франция не среща сериозни проблеми срещу Кувейт, воден от бразилеца Карлос Алберто Парейра. При 3:1 за Мишел Платини и компания джобният халф Ален Жирес бележи нов гол в мрежата на вратаря Ал Тарабулси. Футболистите на Парейра обаче имат претенции, че са спрели да играят заради фалшив сигнал от трибуните. Става неловко меле, мачът е прекъснат, а от ложата слиза шейх Фахт Ал Сабах.

Милиардерът, който е шеф на футболната федерация на Кувейт, иска от Ступар да отмени попадението на "петлите". Той заплашва, че в противен момчетата му ще напуснат терена. След разправия, продължила няколко минути, арбитърът отменя попадението. Поведението на двамата е оценено като недопустимо. Съдията е отзован моментално от турнира и никога повече не ръководи международна среща, а шейхът е глобен с 10 000 долара. Богаташът намира смъртта си по време на войната в Близкия изток през 1991 г.

Пет дни преди скандалния мач с французите, Кувейт сюрпризира ненадейно европейския шампион от 1976 г. Чехословакия. На "Хосе Сория" представителите на Стария континент повеждат в средата на първото полувреме с гол от дузпа на прочутия Антонин Паненка. След почивката обаче отборът на Карлос Алберто Парейра се хвърля напред, удря греда, а след това и изравнява след лоша намеса на вратаря Зденек Хрушка. Според легендите, свързани с този мач и залегнали в старите книги, на трибуните във Валядолид се появява... двугърба камила, която дори била акредитирана пред ФИФА. Животното наистина се намира във Валядолид и дефилира с фенове около стадиона, но все пак не влиза като зрител на мача. Камилата се казва Хайду и от двубоите срещу Нова Зеландия през 1981 г. се явява талисман на представителите на Азия.

Последната среща, играна във Валядолид, от програмата на испанския Мондиал, е между Франция и Чехословакия. Звездите на Мишел Идалго повеждат с гол на Дидие Сикс, а Паненка изравнява с точен удар от бялата точка в 84-ата минута. До края "петлите" не допускат второ попадение, което би ги изхвърлило от първенството, въпреки няколкото разбърквания пред вратата на Етори. Така тимът на д-р Йозеф Венглош се прибира рано в Прага, а Платини и колегите му потеглят напред с мечти за нещо голямо, които обаче се разбиват болезнено с епохалния полуфинал срещу ФРГ в Севиля.

В днешно време стадионът, намиращ се на авеню "Мундиал 82" във Валядолид, е с капацитет от 27 000 седящи места, като на него се играят и ръгби мачове. Преди две години "Хосе Сория" получи наградата за спортното съоръжение с най-добра тревна настилка в Испания, но през миналата година отстъпи първото място на "Местайя" във Валенсия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид

