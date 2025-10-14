Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Днес приключва поредният прозорец с мачове от световните квалификации в зона "Европа". Ще се изиграят общо 8 мача в 4 от групите. След тях два отбора - Англия и Португалия, могат да си осигурят предсрочно визи за Мондиал 2026.

България ще гостува на европейския шампион Испания и родните фенове ще се надяват със свити сърца съставът на Александър Димитров да не допусне още едно разгромно поражение, след като преди няколко дни беше унизен от Турция с 1:6 насред стадион "Васил Левски".

Макар и без доста от звездите си, испанците са абсолютен фаворит и едва ли ще пропуснат да зарадват публиката във Валядолид с убедителна победа. "Ла Фурия" е лидер в група "E" с пълен актив от 9 точки и голова разлика 11:0.

В другата среща от групата Турция посреща Грузия и ще се опита да се бетонира на второто място. Отборът на Винченцо Монтела вече победи Хвича Кварацхелия и компания като гост, а с евентуални три точки днес ще стане недостижим за грузинците.

Португалия също върви уверено към световните финали. "Мореплавателите" нямат грешна стъпка в група "F", макар че преди няколко дни се измъчиха с Ейре в Лисабон и стигнаха до минимален успех с 1:0 в последните минути. Довечера португалците посрещат на "Жозе Алваладе" Унгария и при победа могат да капарират първото място, но за целта Ейре трябва да не загуби у дома от Армения.

Ирландците все още са в играта за класиране на Мондиал 2026, независимо че са на дъното в групата с едва 1 точка. Ако спечелят двубоя в Дъблин, "детелините" имат шанс да изкочат на втора позиция и това прави срещата на "Авива Стейдиъм" изключително важна за тях, но същото се отнася иза арменците.

В група "I" Италия има трудната задача да догони безгрешния лидер Норвегия. "Скуадра адзура" посреща Израел в Удине с единствената цел да спечели и по този начин да се утвърди на второто място и в същото време да съкрати на три точки изоставането си от норвежците. Израелците са трети в подреждането и само победа тази вечер ще съхрани шансовете им за бараж.

Другата среща от групата противопоставя опашкарите Естония и Молдова. Естонците вече спечелиха с 3:2 в Кишинев, но загубиха всичките си останали 5 мача. Молдовците пък са на дъното с нулев актив.

Англия зависи изцяло от себе си. "Трите лъва" са убедителен лидер в група "К" с 15 точки от 5 мача. Днес тимът на Томас Тухел гостува на Латвия и при победа ще е сигурен участник на Световното първенство догодина. През март англичаните вече сразиха същия съперник с 3:0.

В същата група битката за второто място е между Албания и Сърбия. Албанците взеха предимство с победата си в Левсковац, но почиват в този кръг, а сърбите имат лесна визита на аутсайдера Андора и могат да се доближат на точка от основния си конкурент.