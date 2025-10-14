Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Световни квалификации, зона УЕФА
  3. Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 270
  • 0
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Днес приключва поредният прозорец с мачове от световните квалификации в зона "Европа". Ще се изиграят общо 8 мача в 4 от групите. След тях два отбора - Англия и Португалия, могат да си осигурят предсрочно визи за Мондиал 2026.

България ще гостува на европейския шампион Испания и родните фенове ще се надяват със свити сърца съставът на Александър Димитров да не допусне още едно разгромно поражение, след като преди няколко дни беше унизен от Турция с 1:6 насред стадион "Васил Левски".

Макар и без доста от звездите си, испанците са абсолютен фаворит и едва ли ще пропуснат да зарадват публиката във Валядолид с убедителна победа. "Ла Фурия" е лидер в група "E" с пълен актив от 9 точки и голова разлика 11:0.

В другата среща от групата Турция посреща Грузия и ще се опита да се бетонира на второто място. Отборът на Винченцо Монтела вече победи Хвича Кварацхелия и компания като гост, а с евентуални три точки днес ще стане недостижим за грузинците.

Португалия също върви уверено към световните финали. "Мореплавателите" нямат грешна стъпка в група "F", макар че преди няколко дни се измъчиха с Ейре в Лисабон и стигнаха до минимален успех с 1:0 в последните минути. Довечера португалците посрещат на "Жозе Алваладе" Унгария и при победа могат да капарират първото място, но за целта Ейре трябва да не загуби у дома от Армения.

Ирландците все още са в играта за класиране на Мондиал 2026, независимо че са на дъното в групата с едва 1 точка. Ако спечелят двубоя в Дъблин, "детелините" имат шанс да изкочат на втора позиция и това прави срещата на "Авива Стейдиъм" изключително важна за тях, но същото се отнася иза арменците.

В група "I" Италия има трудната задача да догони безгрешния лидер Норвегия. "Скуадра адзура" посреща Израел в Удине с единствената цел да спечели и по този начин да се утвърди на второто място и в същото време да съкрати на три точки изоставането си от норвежците. Израелците са трети в подреждането и само победа тази вечер ще съхрани шансовете им за бараж.

Другата среща от групата противопоставя опашкарите Естония и Молдова. Естонците вече спечелиха с 3:2 в Кишинев, но загубиха всичките си останали 5 мача. Молдовците пък са на дъното с нулев актив.

Англия зависи изцяло от себе си. "Трите лъва" са убедителен лидер в група "К" с 15 точки от 5 мача. Днес тимът на Томас Тухел гостува на Латвия и при победа ще е сигурен участник на Световното първенство догодина. През март англичаните вече сразиха същия съперник с 3:0.

В същата група битката за второто място е между Албания и Сърбия. Албанците взеха предимство с победата си в Левсковац, но почиват в този кръг, а сърбите имат лесна визита на аутсайдера Андора и могат да се доближат на точка от основния си конкурент.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ПСЖ си хареса халф на Рома

ПСЖ си хареса халф на Рома

  • 14 окт 2025 | 05:04
  • 1797
  • 0
Де Йонг преподписва с Барса в сряда

Де Йонг преподписва с Барса в сряда

  • 14 окт 2025 | 04:26
  • 682
  • 0
Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

  • 14 окт 2025 | 03:43
  • 1259
  • 0
Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

  • 14 окт 2025 | 03:19
  • 1008
  • 0
Клубовете в първите пет нива на английския футбол ще се нуждаят от лиценз от независим регулатор от сезон 2027/28

Клубовете в първите пет нива на английския футбол ще се нуждаят от лиценз от независим регулатор от сезон 2027/28

  • 14 окт 2025 | 03:02
  • 771
  • 0
Нагелсман: Не сме губили мач заради вратарска грешка, откакто Нойер се оттегли

Нагелсман: Не сме губили мач заради вратарска грешка, откакто Нойер се оттегли

  • 14 окт 2025 | 02:46
  • 1132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 362
  • 0
Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 25377
  • 181
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 8288
  • 8
Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

  • 13 окт 2025 | 23:37
  • 10241
  • 21
Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

  • 13 окт 2025 | 23:40
  • 9705
  • 12
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 27813
  • 24