Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 2219
  • 11
Слушай на живо
Слушай на живо: Испания - България

България излиза срещу Испания в световна квалификация тази вечер. Двубоят на стадион "Хосе Сория" във Валядолид започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на французина Вили Делажо.

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари
Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Двата отбора вече изиграха един мач помежду си - в началото на септември, когато звездите на Луис де ла Фуенте ни вкараха набързо три гола в София, а след това видимо намалиха оборотите. Испанците вече са много близо до подпечатване на своето класиране за Мондиал 2026, където ще се целят в световната титла. Същевременно нашите вървят към окончателно излизане от играта. До момента "лъвовете" имат три загуби от три мача, при голова разлика 1:12.

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето
Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Българският тим загуби катастрофално с 1:6 срещу Турция в събота вечер на стадион "Васил Левски", в дебюта на Александър Димитров като национален селекционер. Поражението беше първо срещу комшиите на наш терен в цялата история. Освен това Арда Гюлер и компания ни доближиха на гол от най-голямата ни загуба у дома - 0:6 срещу Англия през 2019 г.

Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин
Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

Трябва да кажем, че националите действаха добре през първото полувреме срещу турците, когато играта имаше равностоен характер, а Радослав Кирилов вкара единствения български гол до този момент в кампанията. След почивката обаче трикольорите се сринаха, веднага след автогола на Виктор Попов. Последваха пет попадения в мрежата на Димитър Митов и тежък разгром.

Президент мина път на националите, пожела им успех
Президент мина път на националите, пожела им успех

Същата вечер "Ла Роха" удари с 2:0 Грузия и се доближи още по-близо до световните финали догодина, когато европейските шампиони от Берлин ще са сред фаворитите за купата. Точни за тима на Де ла Фуенте бяха нападателят на Кристъл Палас Йереми Пино и Микел Оярсабал от Реал Сосиедад. Трябва да кажем, че тази вечер домакините ще бъдат без куп звезди от първа величина, както беше и срещу грузинците - няма ги носителят на "Златната топка" Родри, Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави, Даниел Карвахал, Дийн Хаусен и атакуващият халф на Барселона Дани Олмо. Вчера стана ясно, че няма да играе и нападателят Феран Торес заради мускулен проблем.

Малчуган посрещна националите в Испания с фланелка на ЦСКА, Георги Иванов се разписа
Малчуган посрещна националите в Испания с фланелка на ЦСКА, Георги Иванов се разписа

Срещу Грузия от испанците изпъкна с отлична игра един от любимците на каталунската публика Педри, когото в иберийската преса сравниха с гения на диригентската палка Херберт фон Караян. В събота пък дебют за България записа юношата на Славия Кристиян Стоянов, когото в столичния квартал "Овча купел" наричат Новия Балъков. Очаква се Александър Димитров да направи немалко промени на "Хосе Сория" спрямо поражението срещу турците.

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

От сметките на българския треньор отпаднаха заради контузии бранителят Иван Турицов и крилото на Елверсберг Лукас Петков. На мястото на футболиста на ЦСКА Димитров повика от младежкия национален отбор Мартин Георгиев, като юношата Славия имаше досег с испанския футбол - преди три години той изкара известен период в прочутата академия на Барселона "Ла Масия".

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване
Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

При загуба на "Хосе Сория" и турска победа или равен в Измит, България официално ще бъде аут от борбата за класиране на световното догодина. Припомняме, че за последно участвахме на най-големия футболен форум през вече далечната 1998 г. Да се надяваме, че довечера трикольорите ще успеят да повторят играта си от първото полувреме срещу комшиите и ще изиграят достоен двубой срещу най-силния отбор на Стария континент.

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Испания - България

Вероятен състав: Светослав Вуцов, Мартин Георгиев, Петко Христов, Росен Божинов, Димитър Велковски, Андриан Краев, Илия Груев, Филип Кръстев, Кирил Десподов, Марин Петков, Владимир Николов.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дани Вивиан и 19-годишно крило от Комо започват като титуляри срещу България

Дани Вивиан и 19-годишно крило от Комо започват като титуляри срещу България

  • 14 окт 2025 | 04:47
  • 1532
  • 0
Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

  • 13 окт 2025 | 22:14
  • 1511
  • 1
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 9024
  • 8
Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 13 окт 2025 | 21:32
  • 1782
  • 0
Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

  • 13 окт 2025 | 20:47
  • 5106
  • 7
Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 27718
  • 187
Виж всички

Водещи Новини

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 2198
  • 1
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 5659
  • 1
Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 2956
  • 2
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 1727
  • 0
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 1565
  • 0