Да си върнем достойнството!

Слушай на живо: Испания - България

България излиза срещу Испания в световна квалификация тази вечер. Двубоят на стадион "Хосе Сория" във Валядолид започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на французина Вили Делажо.

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Двата отбора вече изиграха един мач помежду си - в началото на септември, когато звездите на Луис де ла Фуенте ни вкараха набързо три гола в София, а след това видимо намалиха оборотите. Испанците вече са много близо до подпечатване на своето класиране за Мондиал 2026, където ще се целят в световната титла. Същевременно нашите вървят към окончателно излизане от играта. До момента "лъвовете" имат три загуби от три мача, при голова разлика 1:12.

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Българският тим загуби катастрофално с 1:6 срещу Турция в събота вечер на стадион "Васил Левски", в дебюта на Александър Димитров като национален селекционер. Поражението беше първо срещу комшиите на наш терен в цялата история. Освен това Арда Гюлер и компания ни доближиха на гол от най-голямата ни загуба у дома - 0:6 срещу Англия през 2019 г.

Чочев: Знаем, че срещаме най-добрия отбор в света, но мисля, че треньорът ще ни подготви по най-добрия начин

Трябва да кажем, че националите действаха добре през първото полувреме срещу турците, когато играта имаше равностоен характер, а Радослав Кирилов вкара единствения български гол до този момент в кампанията. След почивката обаче трикольорите се сринаха, веднага след автогола на Виктор Попов. Последваха пет попадения в мрежата на Димитър Митов и тежък разгром.

Президент мина път на националите, пожела им успех

Същата вечер "Ла Роха" удари с 2:0 Грузия и се доближи още по-близо до световните финали догодина, когато европейските шампиони от Берлин ще са сред фаворитите за купата. Точни за тима на Де ла Фуенте бяха нападателят на Кристъл Палас Йереми Пино и Микел Оярсабал от Реал Сосиедад. Трябва да кажем, че тази вечер домакините ще бъдат без куп звезди от първа величина, както беше и срещу грузинците - няма ги носителят на "Златната топка" Родри, Ламин Ямал, Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави, Даниел Карвахал, Дийн Хаусен и атакуващият халф на Барселона Дани Олмо. Вчера стана ясно, че няма да играе и нападателят Феран Торес заради мускулен проблем.

Малчуган посрещна националите в Испания с фланелка на ЦСКА, Георги Иванов се разписа

Срещу Грузия от испанците изпъкна с отлична игра един от любимците на каталунската публика Педри, когото в иберийската преса сравниха с гения на диригентската палка Херберт фон Караян. В събота пък дебют за България записа юношата на Славия Кристиян Стоянов, когото в столичния квартал "Овча купел" наричат Новия Балъков. Очаква се Александър Димитров да направи немалко промени на "Хосе Сория" спрямо поражението срещу турците.

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

От сметките на българския треньор отпаднаха заради контузии бранителят Иван Турицов и крилото на Елверсберг Лукас Петков. На мястото на футболиста на ЦСКА Димитров повика от младежкия национален отбор Мартин Георгиев, като юношата Славия имаше досег с испанския футбол - преди три години той изкара известен период в прочутата академия на Барселона "Ла Масия".

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

При загуба на "Хосе Сория" и турска победа или равен в Измит, България официално ще бъде аут от борбата за класиране на световното догодина. Припомняме, че за последно участвахме на най-големия футболен форум през вече далечната 1998 г. Да се надяваме, че довечера трикольорите ще успеят да повторят играта си от първото полувреме срещу комшиите и ще изиграят достоен двубой срещу най-силния отбор на Стария континент.

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Испания - България

Вероятен състав: Светослав Вуцов, Мартин Георгиев, Петко Христов, Росен Божинов, Димитър Велковски, Андриан Краев, Илия Груев, Филип Кръстев, Кирил Десподов, Марин Петков, Владимир Николов.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид