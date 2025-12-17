Популярни
  3. Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 1108
  • 0

Нападателят на Пари Сен Жермен и Франция Усман Дембеле спечели наградата FIFA The Best за 2025 година, след като през септември той получи и "Златната топка". В снощния триумф на голмайстора със своя глас участваха наставникът на националния отбор на България Александър Димитров и капитанът на "лъвовете" Кирил Десподов, като по регламент във вота е включена всяка страна, която е членка на ФИФА.

И на върха пак е Усман Дембеле
И на върха пак е Усман Дембеле

Крилото на ПАОК е поставил на първо място в избора си Дембеле, а след него е наредил друг французин - Килиан Мбапе, и снайперистът на Байерн (Мюнхен) и Англия Хари Кейн. Изборът на Сашо Димитров е по-различен, като 49-годишният специалист е посочил Мбапе за номер 1 за 2025 година, а на второ място е поставил халфът на Барселона и Испания Педри.

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното
Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

В анкетния лист на българския селекционер победителят Усман Дембеле е на трета позиция. Спортният журналист Боян Бойчев пък е наредил тройката така: Усман Дембеле, Хари Кейн и Ламин Ямал. Така от България френската звезда е получил общо 11 точки - по пет от Десподов и Бойчев, една от Димитров.

