Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

Около 400 привърженици ще подкрепят българския национален отбор по футбол в Световната квалификация с Испания тази вечер в група Е. Мачът е от 21:45 часа българско време на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Да си върнем достойнството!

Важно е да се уточни, че 200 билета на български фенове са продали от БФС, а останалите са хора, които живеят в региона на Валядолид и Мадрид и са си купили билети през платформата на испанската федерация. Също така ще има и българи, които заради промяната на системата за продажба, са се сдобили с билети, които не са в специално приготвения сектор.

Така очакванията са с бяло-зелено-червено знаме на трибуните във Валядолид да са около 400 човека.

Първият в група Е се класира директно за Световното първенство в Северна Америка през 2026-а година, вторият играе допълнителни баражи, а третият и четвъртият отпадат. В другата среща от потока също тази вечер в Коджаели се срещат Турция и Грузия.