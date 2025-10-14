Популярни
Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

  • 14 окт 2025 | 12:14
  • 315
  • 0
Слушай на живо: Испания - България

Около 400 привърженици ще подкрепят българския национален отбор по футбол в Световната квалификация с Испания тази вечер в група Е. Мачът е от 21:45 часа българско време на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.

Важно е да се уточни, че 200 билета на български фенове са продали от БФС, а останалите са хора, които живеят в региона на Валядолид и Мадрид и са си купили билети през платформата на испанската федерация. Също така ще има и българи, които заради промяната на системата за продажба, са се сдобили с билети, които не са в специално приготвения сектор.

Така очакванията са с бяло-зелено-червено знаме на трибуните във Валядолид да са около 400 човека.

Първият в група Е се класира директно за Световното първенство в Северна Америка през 2026-а година, вторият играе допълнителни баражи, а третият и четвъртият отпадат. В другата среща от потока също тази вечер в Коджаели се срещат Турция и Грузия.

