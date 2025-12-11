Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България W U19
  3. Ясни са съперниците на България WU17 и WU19 в евроквалификациите

Ясни са съперниците на България WU17 и WU19 в евроквалификациите

  • 11 дек 2025 | 15:27
  • 233
  • 0
Ясни са съперниците на България WU17 и WU19 в евроквалификациите

Националният отбор на България по футбол за девойки до 17 години ще срещне отборите на Украйна (WU17) и Босна и Херцеговина (WU17) в кръг 2 на група B в квалификациите за Европейското първенство на УЕФА за девойки до 17г. Мачовете ще се проведат в Босна и Херцеговина през пролетта на 2026 година, като на 2 април България (WU17) ще се изправи срещу домакина, а на 5 април срещу Украйна (WU19).

Отборите са разделени в две лиги, както е определено от първия кръг, а групите ще се играят като мини-турнири на едно място през пролетта. Турнирът служи и като квалификационно събитие на УЕФА за Световното първенство по футбол за девойки до 17 години в Мароко през 2026 г.

Жребият определи националният отбор на България по футбол за девойки до 19 г. да се изправи срещу Израел  (WU19), Малта (WU19),  и Казахстан (WU19) в кръг 2 на група B в квалификациите за Европейското първенство на УЕФА за девойки до 19г.

Домакин на мачовете през пролетта на 2026г. ще бъде Малта. На 9 април България WU19 ще срещне Казахстан (WU19), на 12 април ще играе с Малта (WU19), а на 15 април с Израел (WU19).

Жребият определи седемте отбора, които ще се присъединят към домакините Босна и Херцеговина на финалите от 27 юни до 10 юли. Всяка група ще бъде мини турнир в една от участващите страни. Босна и Херцеговина ще участва, въпреки че мястото им на финалите вече е гарантирано като домакини.

Снимка: bfunion.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

Радослав Гидженов с висока оценка за представянето си в Лигата на конференциите

  • 11 дек 2025 | 13:12
  • 896
  • 0
Етър обяви контролите си през зимата

Етър обяви контролите си през зимата

  • 11 дек 2025 | 12:51
  • 1183
  • 0
Етър се раздели с петима футболисти

Етър се раздели с петима футболисти

  • 11 дек 2025 | 12:48
  • 1262
  • 1
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2873
  • 10
Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

Локо (Горна Оряховица) започва зимна подготовка на 5 януари, ще има пет контроли

  • 11 дек 2025 | 11:26
  • 821
  • 0
Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

Левски без ключови играчи срещу Витоша (Бистрица)

  • 11 дек 2025 | 11:14
  • 11935
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Витоша

11-те на Левски и Витоша

  • 11 дек 2025 | 16:24
  • 5019
  • 12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
  • 9034
  • 22
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 8805
  • 11
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 1444
  • 0
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 11777
  • 21
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

  • 11 дек 2025 | 11:46
  • 2873
  • 10