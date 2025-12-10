Популярни
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 2557
  • 0

Юношеският национален отбор на България до 19 години попадна в изключително тежка група за предстоящите квалификации за Евро 2027. Момчетата на Атанас Рибарски ще трябва да премерят сили с Англия, Хърватия и Испания, като срещите ще се изиграят в Хърватия.

От този цикъл пресявките във възрастовата категория до 19 г. ще бъдат в нов формат, включващ Лига А и Лига Б, както и три кръга пресявки. Отборът на България U19, който бе в четвърта урна на Лига А, попадна в група А5.

Първият кръг на квалификациите ще бъде между 23 и 31 март 2026 г., като отборите, завършили на четвърто място в своя поток, ще изпаднат в Лига Б за втория кръг, предвиден за есента на 2026-а.

Третият и последен кръг на квалификациите ще бъде през пролетта на 2027 г., а няколко месеца по-късно ще се проведат и финалите на турнира в Чехия. В тях участие ще вземат 8 отбора, сред които ще бъдат и домакините от Чехия, които също ще участват в квалификациите, но техните резултати в пресявките няма да бъдат взети под внимание.

Припомняме, че България ще бъде домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години, но през 2028 година. Тогава мачовете ще се изиграят на четири стадиона в три различни града – “Христо Ботев” и “Локомотив” в Пловдив, “Берое” в Стара Загора и “Георги Бенковски” в Пазарджик.  

