Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

Националният отбор на България до 17 години попадна в тежка група за европейското първенство в Латвия. Нашият тим със селекционер Светослав Петров ще се изправи срещу Португалия, Сърбия и Андора. Мачовете ще се играят в Португалия.

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Пресявките за U17 група ще се състоят от два кръга. Първият от тях ще се проведе в периода 1 юли – 17 ноември. Победителите от 14-те групи, както и завършилите на второ място тимове ще се класират за втори кръг на Лига А. Останалите 26 състава ще продължат участието си във втори кръг на Лига Б.

Срещите от втория кръг на квалификационната кампания ще се състоят през пролетта на 2027 г. и ще определят 7-те отбора финалисти, които ще се присъединят към домакина на турнира Латвия, който също ще участва в квалификациите, но мястото му във финалния етап на надпреварата е гарантирано.