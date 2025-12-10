Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U17
  3. Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

  • 10 дек 2025 | 13:22
  • 220
  • 0
Тежки съперници за България U17 в квалификациите за Европейското

Националният отбор на България до 17 години попадна в тежка група за европейското първенство в Латвия. Нашият тим със селекционер Светослав Петров ще се изправи срещу Португалия, Сърбия и Андора. Мачовете ще се играят в Португалия.

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Пресявките за U17 група ще се състоят от два кръга. Първият от тях ще се проведе в периода 1 юли – 17 ноември. Победителите от 14-те групи, както и завършилите на второ място тимове ще се класират за втори кръг на Лига А. Останалите 26 състава ще продължат участието си във втори кръг на Лига Б.

Срещите от втория кръг на квалификационната кампания ще се състоят през пролетта на 2027 г. и ще определят 7-те отбора финалисти, които ще се присъединят към домакина на турнира Латвия, който също ще участва в квалификациите, но мястото му във финалния етап на надпреварата е гарантирано.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Нинов: Положителен полусезон, винаги може и по-добре

Николай Нинов: Положителен полусезон, винаги може и по-добре

  • 10 дек 2025 | 07:19
  • 1066
  • 1
ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

ЦСКА 1948 се прицели в португалски защитник

  • 10 дек 2025 | 02:26
  • 3762
  • 3
Нефтохимик обяви шест контроли

Нефтохимик обяви шест контроли

  • 10 дек 2025 | 01:14
  • 1709
  • 0
Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

Тодор Симов: Не бих казал, че резултатът е справедлив

  • 9 дек 2025 | 19:41
  • 1896
  • 0
Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

Илиян Памуков: Искаме отборът да запази мястото си в еfbet Лига

  • 9 дек 2025 | 19:35
  • 2065
  • 0
Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

Мартин Михайлов: Спечелена точка за нас

  • 9 дек 2025 | 19:31
  • 1518
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 12143
  • 27
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 2587
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 1177
  • 1
Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

  • 10 дек 2025 | 10:29
  • 4254
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92822
  • 37
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 7050
  • 4