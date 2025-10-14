Популярни
Само Ицо и Емо са вкарвали на Испания за близо 100 години

  • 14 окт 2025 | 07:00
  • 243
  • 0
България има само два отбелязани гола в мрежата на Испания за над 90 години. Довечера излизаме срещу "Ла Роха" в световна квалификация във Валядолид.

Христо Стоичков се разписа срещу иберийците от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Емил Костадинов на европейските финали в Англия през 1996 г. Тогава завършихме 1:1 с момчетата на Хавиер Клементе, като италианските съдии отмениха великолепен гол на Камата заради несъществуваща засада.

Коща пък порази целта в Ланс след две години, когато легендарното крило на ЦСКА и Порто реализира последния български гол на световно първенство. Испания ни отнесе с 1:6 на френска територия, но също отпадна от борбата за сметка на Парагвай.

Първият ни мач с "Ла Роха" датира от пролетта на 1933 година - катастрофа с 0:13 в Мадрид, което е най-голямото поражение в историята на националния отбор.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид

