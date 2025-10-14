Испания ще се стреми да изравни свой впечатляващ рекорд в двубоя си с България

В националния отбор на Испания ще са още по-мотивирани за днешния си мач срещу България от световните квалификации. Европейският шампион не само, че може още повече да се доближи до директно класиране за Мондиал 2026, но също така да изравни свой впечатляващ рекорд.

Да си върнем достойнството!

Ако днес испанците не допуснат шокиращо домакинско поражение от “лъвовете”, те ще запишат 29-и пореден официален двубой без загуба, каквото е и върховото им постижение в тяхната история. Именно в толкова мачове Испания беше непобедена в периода 2010 - 2013 година под ръководството на Висенте дел Боске. Тогава серията започна с победата с 2:0 над Хондурас на Мондиал 2010 и приключи със загубата с 0:3 от Бразилия на “Маракана” във финала на Купата на конфедерациите през 2013 година.

Spain are one game away from equalling their nation's record of going 29 games unbeaten. 💪



Can you name the last side to beat La Roja competitively? 🤔#ESPGEO #WeAre26 pic.twitter.com/Io0151msTy — Flashscore.com (@Flashscorecom) October 12, 2025

Настоящата поредица с Луис де ла Фуенте като селекционер пък стартира с успеха с 2:1 срещу Италия от Лигата на нациите на 15 юни 2023 година. Оттогава насам Испания има 23 победи и 5 равенства в официалните си мачове, като загубата от Португалия във финала на Лигата на нациите през юни се брои като реми, защото тя дойде едва след изпълнение на дузпи. Поражението от Колумбия с 0:1 през март 2024 година също не се зачита, тъй като то беше в контрола.

Снимки: Gettyimages