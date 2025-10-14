Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Испания ще се стреми да изравни свой впечатляващ рекорд в двубоя си с България

Испания ще се стреми да изравни свой впечатляващ рекорд в двубоя си с България

  • 14 окт 2025 | 12:20
  • 819
  • 0

В националния отбор на Испания ще са още по-мотивирани за днешния си мач срещу България от световните квалификации. Европейският шампион не само, че може още повече да се доближи до директно класиране за Мондиал 2026, но също така да изравни свой впечатляващ рекорд.

Да си върнем достойнството!
Да си върнем достойнството!

Ако днес испанците не допуснат шокиращо домакинско поражение от “лъвовете”, те ще запишат 29-и пореден официален двубой без загуба, каквото е и върховото им постижение в тяхната история. Именно в толкова мачове Испания беше непобедена в периода 2010 - 2013 година под ръководството на Висенте дел Боске. Тогава серията започна с победата с 2:0 над Хондурас на Мондиал 2010 и приключи със загубата с 0:3 от Бразилия на “Маракана” във финала на Купата на конфедерациите през 2013 година.

Настоящата поредица с Луис де ла Фуенте като селекционер пък стартира с успеха с 2:1 срещу Италия от Лигата на нациите на 15 юни 2023 година. Оттогава насам Испания има 23 победи и 5 равенства в официалните си мачове, като загубата от Португалия във финала на Лигата на нациите през юни се брои като реми, защото тя дойде едва след изпълнение на дузпи. Поражението от Колумбия с 0:1 през март 2024 година също не се зачита, тъй като то беше в контрола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 611
  • 0
Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

  • 14 окт 2025 | 09:40
  • 595
  • 0
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 3970
  • 0
ПСЖ си хареса халф на Рома

ПСЖ си хареса халф на Рома

  • 14 окт 2025 | 05:04
  • 3079
  • 0
Де Йонг преподписва с Барса в сряда

Де Йонг преподписва с Барса в сряда

  • 14 окт 2025 | 04:26
  • 1910
  • 0
Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

  • 14 окт 2025 | 03:43
  • 4068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 18914
  • 37
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 13530
  • 75
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 1540
  • 1
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 9142
  • 18
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 23049
  • 13
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 6418
  • 2