  Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  13 окт 2025 | 07:35
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

В днешния 13-и октомври (понеделник) ще се изиграят още осем мача от квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Всички те ще стартират от 21:45 часа българско време.

В група “DФранция ще има шанса да подпечата визите за Северна Америка още днес. За целта “петлите” са длъжни да победят Исландия като гост, а Украйна не трябва да печели срещу Азербайджан.

Положението далеч не е толкова розово за четирикратния световен шампион Германия. След три кръга в група “А” момчетата на Юлиан Нагелсман имат равен актив със Северна Ирландия и Словакия, което прави битката в този поток изключително заплетена. Бундестимът ще гостува на островния отбор, който вече победи с 3:1 в първия мач преди месец, докато словаците ще трябва да изпълнят очакванията и да спечелят срещу аутсайдера в групата Люксембург, който все още не е открил точковия си актив.

Съседите ни от Северна Македония продължават своето израстване и са лидери в група “J”. Сега те ще приемат Казахстан, а трите точки са задължителни, тъй като балканците може и да са на първо място, но имат само по една и две точки пред втория и третия в групата — Белгия и Уелс, които са с мач по-малко. Другият мач е именно между тези два отбора.

Останалите две срещи са от група “В”. Там Швейцария, подобно на съседа си Франция, може още сега да гарантира класирането си на световните футболни финали през идното лято. За целта “кръстоносците” трябва да вземат гостуването си на Словения, а Косово да не спечели срещу Швеция.

