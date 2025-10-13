Украйна се възползва от равенството в Рейкявик и вече мечтае дори за първото място

Отборът на Украйна спечели с 2:1 срещ у тима на Азербайджан в среща от група "D" на квалификациите в зона "УЕФА" за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Интересното бе, че и трите гола бяха отбелязани от играчи на украинския тим, тъй като Олексий Гуцуляк (30') и Руслан Малиновский (64') отбелязаха победните попадения, а Виталий Миколенко (45'+3') прати топката в собствената си врата.

Успехът бе от голямо значение за украинците, тъй като по същото време прекият им конкурент за второто място в групата Исландия приемаше Франция в Рейкявик и се очакваше островитяните да загубят точки.

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

Развръзката в островната държава дори надхвърли първоначалните очкавания, като световните вицешампиони изпуснаха победата и направиха драматично равенство 2:2.

Няколко изненади в днешните световни квалификации

Така за момчетата на Серхий Ребров дори се отвори възможността да преследват първото място и директното класиране за световните футболни финали идната година в Северна Америка, тъй като те съкратиха разликата спрямо "петлите" на само три точки, а тепърва предстои директен сблъсък между двата тима. Освен това играчите от Източна Европа дръпнаха и с три пункта пред тима на Исландия, който преди броени дни победиха зрелищно с 5:3 и направиха шансовете си да заемат поне второто място, даващо право на бараж, много вероятно.

Иначе Украйна бе само символичен домакин на мача заради руската военна агресия в Източна Европа, която пречи нормалното провеждане на спортния календар в някои части на Стария континент вече почти четири години. Срещата се изигра в Краков на стадион "Тарчински Арена" в Краков, като по трибуните дойдоха не малко зрители.

Гостите можеха да шокират съперника рано с удара на Нариман Ахундзаде в 4-ата минута, но веднага след това украинците поеха инициативата в своите ръце и в следващия половин час имаше буквално един отбор на терена. Така се стигна до 30-ата минута, когато Олексий Гуцуляк се ориентира при центриране на Руслан Малиновский и засече топката от границата на малкото наказателно поле, откривайки резултата.

Минута преди края на редовното време на първата част символичните домакини дори можеха да дръпнат комфортно с два гола аванс, след като Двобик връхлетя върху коженото кълбо в пеналтерията. Това обаче не се случи и момчетата на Серхий Ребров бяха наказани за аристократичните си пропуски в добавеното време. Тогава Миколенко опита да изчисти опасно подаване в собственото си наказателно поле и вместо да отрази опасността, той прати топката във вратата на своя тим.



Все пак попадението бе преразгледано чрез системата ВАР, тъй като имаше съмнения за засада при атаката на символичните гости, но в крайна сметка видео асистент-реферът само потвърди станалото преди малко.

Така съперниците стартираха втората част при изравенени сили, а това никак не устройваше украинците, тъй като по същото време в Рейкявик Исландия водеше на Франция. При тези обстоятелства момчетата от Източна Европа губеха втората позиция за сметка на островитяните.



Втората част се разви идентично на първата и след една безобидна опасност при подновяването на играта възпитаниците на Ребров наложиха своя натиск. Така след час игрово време Забарний и Малиновский бяха много близо до втория гол, но вратарят на азерите Махамадалиев запази мрежата си суха.



При следващият натиск обаче гостите нямаха същия шанс и украинците най-накрая пречупиха коравия си съперник. Олексий Гуцуляк намери Малиновский, който се бе освободил в изгодна ситуация и стреля отблизо, за да изведе отново тима си напред.

Минута преди края на редовното време на срещата символичните домакини дори пратиха топката за трети път във вратата на съперника, а под светлината на прожекторите попадна Назар Волошин. Неговият гол обаче не бе зачетен, тъй като след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР е стана ясно, че е имало засада.



Това можеше да се окаже фатално, защото Махмудов застана зад топката на удобна дистанция от вратата в продължението, за да изпълни пряк свободен удар, но играчът на Азербайджан стреля високо над напречната греда и украинците ликуваха с ценните три точки.