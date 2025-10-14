Популярни
Швейцария загуби първи точки в Словения, но oстава фаворит за първото място

  14 окт 2025
Швейцария загуби първи точки в Словения, но oстава фаворит за първото място

Отборът на Швейцария не успя да продължи победната си серия и завърши 0:0 в гостуването си на Словения в четвърти мач за двата отбора от световните квалификации от група “B”. При определени обстоятелства „кръстоносците“ можеха да се класират за Мондиал 2026 още днес, но това засега се отлага. Така Швейцария остава лидер в групата с 10 точки, с три повече от Косово. Словения пък все още няма успех в квалификациите и регистрира трето равенство в кампанията, като шансовет дори за бараж изглеждат минимални.

Първото полувреме премина при превъзходство в притежанието на топката за Швейцария, но чистите положения на практика липсваха. Словения създаде първата реална възможност за гол чак в 71-вата минута, когато Бенямин Шешко получи пространство в наказателното поле на Швейцария и стреля, но шутът му мина с малко встрани от вратата на Грегор Кобел. Първият точен удар в рамката на една от двете врати дойде в последните 10 минути, когато резервата на Швейцария Йохан Манзамби, отправи мощен изстрел към Ян Облак, който бе на висота и спаси.

Така в крайна сметка двата тима поделиха точките в Любляна. Швейцария остава начело, но преднината й се свива до три точки след успеха на Косово в Швеция, като "кръстоносците" ще приемат скандинавския тим в следващия си двубой, докато Словения трябва на всяка цена да търси успеха срещу косоварите.

