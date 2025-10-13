Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

Отборите на Исландия и Франция играят при нулево равенство в много интригуващ мач от група "D" от зона "УЕФА" на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Срещата започна в 21:45 часа българско време

Двубоят е от изключително значение и за двата отбора.

При определени обстоятелства "петлите" още сега могат да капарират визите за световните финали.

Начало на днешните световни квалификации

Островитяните от своя страна трябва задължително да гонят позитивен резултат, тъй като по същото време прекият конкурент за второто място Украйна играе с аутсайдера в групата Азербайджан.

Големият проблем за световните вицешампиони в навечерието на срещата бе отсъствието на капитана Килиан Мбапе. Той имаше проблеми с глезена си още преди квалификацията с Азербайджан, където изигра силен мач, отбелязвайки първия гол за победата с 3:0, но към края при един сблъсък получи неприятна травма и бе заменен принудително. Така Дидие Дешан отреди с капитанската лента да започне вратаря Менян, а в нападение да действат Матета, Нкунку и Олисе. Екитике пък, който си партнираше с Мбапе в атака срещи азерите, сега бе разпределен да изгледа началните акорди на двубоя от резервната скамейка. Товен пък, който влезе на пожар на мястото на носителя на "Златната топка", сега започна на терена още от първия съдийски сигнал.

📋 Voici les 11 Bleus qui débuteront face à l’Islande 💪



Coup d’envoi à 20h45 sur TF1 📺#ISLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/aj5O7rmFUj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 13, 2025

Момчетата на Дешан започнаха с мисъл изцяло да вземат ценните три точки и веднага след първия съдийски сигнал спечелиха корнер. При неговото изпълнение видяхме и първия куриозен момент в мача, след като Нкунку засече центрирането и нанесе плътен удар с крак, а топката вместо да влети във вратата, охранявана от Елиас Олафсон, се удари в тялото на Ману Коне, който бе застанал точно на голлинията.