Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Исландия
  3. Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

  • 13 окт 2025 | 21:13
  • 530
  • 0
Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

Отборите на Исландия и Франция играят при нулево равенство в много интригуващ мач от група "D" от зона "УЕФА" на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Срещата започна в 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещата в реално време.

Двубоят е от изключително значение и за двата отбора.

При определени обстоятелства "петлите" още сега могат да капарират визите за световните финали.

Начало на днешните световни квалификации
Начало на днешните световни квалификации

Островитяните от своя страна трябва задължително да гонят позитивен резултат, тъй като по същото време прекият конкурент за второто място Украйна играе с аутсайдера в групата Азербайджан.

Големият проблем за световните вицешампиони в навечерието на срещата бе отсъствието на капитана Килиан Мбапе. Той имаше проблеми с глезена си още преди квалификацията с Азербайджан, където изигра силен мач, отбелязвайки първия гол за победата с 3:0, но към края при един сблъсък получи неприятна травма и бе заменен принудително. Така Дидие Дешан отреди с капитанската лента да започне вратаря Менян, а в нападение да действат Матета, Нкунку и Олисе. Екитике пък, който си партнираше с Мбапе в атака срещи азерите, сега бе разпределен да изгледа началните акорди на двубоя от резервната скамейка. Товен пък, който влезе на пожар на мястото на носителя на "Златната топка", сега започна на терена още от първия съдийски сигнал.

Момчетата на Дешан започнаха с мисъл изцяло да вземат ценните три точки и веднага след първия съдийски сигнал спечелиха корнер. При неговото изпълнение видяхме и първия куриозен момент в мача, след като Нкунку засече центрирането и нанесе плътен удар с крак, а топката вместо да влети във вратата, охранявана от Елиас Олафсон, се удари в тялото на Ману Коне, който бе застанал точно на голлинията.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Скандал в лагера на Турция

Скандал в лагера на Турция

  • 13 окт 2025 | 15:34
  • 10911
  • 1
Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

  • 13 окт 2025 | 15:28
  • 2320
  • 0
Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 15:27
  • 1267
  • 0
Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 1910
  • 0
Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

  • 13 окт 2025 | 15:23
  • 1143
  • 0
Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 879
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 10081
  • 36
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 2020
  • 1
Северна Ирландия 0:0 Германия, начало на двубоя

Северна Ирландия 0:0 Германия, начало на двубоя

  • 13 окт 2025 | 21:45
  • 1301
  • 1
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 20163
  • 16
Начало на днешните световни квалификации

Начало на днешните световни квалификации

  • 13 окт 2025 | 21:45
  • 15613
  • 1