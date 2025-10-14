Словакия взе своето срещу аутсайдера Люксембург

Словакия записа важна победа с 2:0 над аутсайдера Люксембург в четвърти мач за двата отбора от световните квалификации от група “A”. И двата гола за домакините паднаха през втората част, като за тяхно съжаление те не успяха да запишат по-убедителен успех. Все пак обаче Словакия е с 9 точки, колкото е и Германия, но с по-лоша голова разлика. В следващия кръг възпитаниците на Франческо Калцона ще посрещнат Северна Ирландия в пряк сблъсък за второто място в групата. Люксембург пък остава без спечелена точка.

Странно или не, първата ситуация в мача бе за Люксембург, като в 13-ата минута грешка на бранител на домакините позволи на Айман Дардари да стреля опасно покрай вратата на Мартин Дубравка. Словакия пък отговори с изстрел с глава на Томаш Риго няколко минути по-късно, който никак не бе далеч от целта. В 27-ата минута пък Лукаш Хараслин пробва воле, което също профуча с малко встрани от вратата на гостите.

Натискът на Словакия се засили осезаемо през втората част и в 53-ата минута Ондрей Дуда удари страничната греда на стража на Люксембург Антони Морис. Само две минути по-късно домакините успяха да нанесат своя удар. Дуда изпълни хитро корнер и намери бранителя Адам Оберт, който с едно докосване прати топката в мрежата – 1:0 за Словакия. В 72-рата минута пък току-що влезлият Иван Шранц се възползва по най-добрия начин от прострелно центриране на Хараслин и успя да удвои за домакините на 2:0. До края на срещата Словакия не успя да увеличи с още аванса си.

Снимки: Imago