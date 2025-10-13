Северна Ирландия 0:0 Германия, начало на двубоя

Германия гостува на Северна Ирландия при резултат 0:0 решителна световна квалификация от група "А". Бундестимът записа две поредни победи, с които си върна самочувствието и излезе начело в класирането, макар и само по голова разлика. Също със 6 точки обаче е днешният съперник на тима на Нагелсман Северна Ирландия, както и Словакия. Ирландците влизат в двубоя с добро настроение след победата с 2:0 над словаците.

Двата отбора се срещнаха само преди месец, когато Германия спечели с 3:1. Иначе Бундестимът среща днес един от най-удобните си съперници, като неименно печели последните 10 срещи и не е губил от 1983 от Северна Ирландия. Домакините пък ще разчитат на добрата си форма у дома на “Уиндзор Парк“, където имат шест успеха и само едно равенство в последните седем двубоя.

Най-голямата загуба за селекционера на Северна Ирландия Майкъл О'Нийл безспорно е липсата на десния бек на Ливърпул Конър Брадли. Домакините излизат с трима защитници и наситена халфова линия, а в атака залагат на Джейми Рийд и Айзък Прайс.

Селекционерът на Германия Нагелсман отново не може да разчита на важни играчи като Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген, които отсъстват поради контузии. Крилото на Щутгарт Джейми Левелинг също няма да е на линия заради травма.

Треньорът не прави никакви промени в сравнение с победата над Люксембург с 4:0 в предишния мач и пуска абсолютно същите единадесет. Ник Волтемаде ще води атаката, а зад гърба му ще действат Флориан Виртц, Серж Гнабри и Карим Адейеми. Двойката опорни халфове отново са полузащитниците на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович. Йошуа Кимих пак е на десния бек, а Нико Шлотербек, Йонатан Та и вкаралият хубав гол от пряк свободен удар срещу Люксембург Давид Раум оформят защитниците пред Оливер Бауман.

