Фонсека се колебае дали да пусне Ендрик като титуляр

Треньорът на Лион Пауло Фонсека все още се колебае дали да пусне в игра новия бразилски нападател на отбора Ендрик, който е под наем от Реал Мадрид, срещу Лил за Купата на Франция през уищенда, пише вестник "Екип".

"Той е готов, но не знам дали ще започне мача. Знаем, че не е играл много през сезона (б. а. - само 99 минути). Участва във всички тренировки на отбора. Да не забравяме, че това е млад играч. Честно казано, той не може да изиграе пълни 90 минути. Но съм сигурен, че може да изиграе няколко", коментира португалският специалист на пресконференцията си.

🗣️ "Endrick está em boa forma física, completou todos os treinos. Para ser sincero, não sei se ele será titular.



Jogar 90 minutos será difícil. Mas ele jogará alguns minutos."



🎙️ Paulo Fonseca sobre a partida contra o Lille pic.twitter.com/c1J9DNUqnU — L1 Insider 🇨🇵🇧🇷 (@L1InsiderBRL) January 9, 2026

Пауло Фонсека подчерта, че Ендрик много бързо е разбрал стила на игра на Олимпик Лион, организацията и изискванията за игра в защита. Той вижда "положителни знаци" в адаптирането на футболиста.

Контузени в тима от Лион са нападателите Малик Фофана и Ернест Нюама, а Муса Ниакате все още играе за националния отбор на Сенегал на Купата на африканските нации, която се провежда в Мароко. Под въпрос е участието на бразилския краен защитник Абнер Винисиус. За сметка на това наказанието на капитана Корентен Толисо е само за първенството и той ще пропусне мача с Брест следващия уикенд, но може да играе този уикенд при гостуването на Лил.