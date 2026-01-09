Фонсека се колебае дали да пусне Ендрик като титуляр

Треньорът на Лион Пауло Фонсека все още се колебае дали да пусне в игра новия бразилски нападател на отбора Ендрик, който е под наем от Реал Мадрид, срещу Лил за Купата на Франция през уищенда, пише вестник "Екип".
"Той е готов, но не знам дали ще започне мача. Знаем, че не е играл много през сезона (б. а. - само 99 минути). Участва във всички тренировки на отбора. Да не забравяме, че това е млад играч. Честно казано, той не може да изиграе пълни 90 минути. Но съм сигурен, че може да изиграе няколко", коментира португалският специалист на пресконференцията си.
Пауло Фонсека подчерта, че Ендрик много бързо е разбрал стила на игра на Олимпик Лион, организацията и изискванията за игра в защита. Той вижда "положителни знаци" в адаптирането на футболиста.
Контузени в тима от Лион са нападателите Малик Фофана и Ернест Нюама, а Муса Ниакате все още играе за националния отбор на Сенегал на Купата на африканските нации, която се провежда в Мароко. Под въпрос е участието на бразилския краен защитник Абнер Винисиус. За сметка на това наказанието на капитана Корентен Толисо е само за първенството и той ще пропусне мача с Брест следващия уикенд, но може да играе този уикенд при гостуването на Лил.