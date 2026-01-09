Новият треньор на Челси: Добър съм в това, което правя, навсякъде имах успехи

Новият треньор на Челси Лиъм Росиниър утре ще дебютира. Той ще изведе тима за първи път при гостуването на Чарлтън в среща от третия кръг на ФА Къп. Наставникът демонстрира увереност на първата пресконференция в новия си клуб.
“Потенциалът на този клуб е безграничен. Няма да ограничавам амбициите ни. Не съм арогантен, но съм добър в това, което правя. Навсякъде, където съм работил, независимо дали като временен треньор или помощник, винаги съм бил успешен. Винаги съм искал да бъда в клуб като този. Никой не гарантира победи или успехи, но аз съм работил много дълго време, за да бъда успешен”, коментира Росиниър.
“Това, което видях последните дни, по отношение на таланта - нивото е от световна класа. Предишният треньор Енцо (Мареска) свърши отлична работа тактически, а моята работа е да ги изведа на следващото ниво. Не сме единственият отбор, който минава през труден период. Понякога различен глас помага, но се сме толкова далече и е важно играчите да го знаят”, допълни той.
“Всеки клуб е уникален. Престоят ми в Страсбург беше най-добрият в професионалната ми кариера. Когато пристигнах в Страсбург, медиите ми се подиграваха и казваха, че отборът ми ще завърши на последно място. Завършихме на три точки от местата, даващи право на участие в Шампионската лига”, каза още треньорът.
“Като цяло текучеството при треньорите е голямо. Напрежението е от първия ден. Ако не бях готов за това, нямаше да съм тук. Нямам търпение за първия мач. Получих голяма подкрепа от играчите и щаба. Имам късмета да работя с невероятни играчи. Добре платен съм. Напрежението е привилегия. Има много хора, които биха искали да са на моето място”, сподели Росиниър.
Той бе попитан за проблема с многото червени картони, получавани от играчите на Челси този сезон. “Това е едно от нещата, които можем да подобрим. Знам как да го направим. Говорих с играчите за това как да се справяме с трудности. Мисля, че грешките идват от страст, а не искам да ги лишавам от това”, обясни специалистът.
Росиниър коментира и твърденията в английските медии, че ръководството на Челси ще взима по-важните решения и неговото мнение няма да има голяма тежест: “Не мисля, че е възможно да си на подобна позиция и да нямаш собствена позиция. Знам какво се говори и пише, но няма как да си мениджър и да не взимаш решения. Имахме голям успех в Страсбург и възнамерявам да работя по същия начин”.
