Новият треньор на Челси: Добър съм в това, което правя, навсякъде имах успехи

Новият треньор на Челси Лиъм Росиниър утре ще дебютира. Той ще изведе тима за първи път при гостуването на Чарлтън в среща от третия кръг на ФА Къп. Наставникът демонстрира увереност на първата пресконференция в новия си клуб.

“Потенциалът на този клуб е безграничен. Няма да ограничавам амбициите ни. Не съм арогантен, но съм добър в това, което правя. Навсякъде, където съм работил, независимо дали като временен треньор или помощник, винаги съм бил успешен. Винаги съм искал да бъда в клуб като този. Никой не гарантира победи или успехи, но аз съм работил много дълго време, за да бъда успешен”, коментира Росиниър.

"The pressure is here from day one" 🔥



Liam Rosenior discusses how he is embracing the 'privilege' of managing Chelsea ahead of his first time in the dugout for the club against Charlton 🔵 pic.twitter.com/CeAezZKngv — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2026

“Това, което видях последните дни, по отношение на таланта - нивото е от световна класа. Предишният треньор Енцо (Мареска) свърши отлична работа тактически, а моята работа е да ги изведа на следващото ниво. Не сме единственият отбор, който минава през труден период. Понякога различен глас помага, но се сме толкова далече и е важно играчите да го знаят”, допълни той.

“Всеки клуб е уникален. Престоят ми в Страсбург беше най-добрият в професионалната ми кариера. Когато пристигнах в Страсбург, медиите ми се подиграваха и казваха, че отборът ми ще завърши на последно място. Завършихме на три точки от местата, даващи право на участие в Шампионската лига”, каза още треньорът.

Liam Rosenior insists he has not been hired as Chelsea’s head coach because he is going to be a ‘yes man’.



More from @SJohnsonSport ⬇️https://t.co/P25P1SO3p6 pic.twitter.com/FFIGFJGRC9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 9, 2026

“Като цяло текучеството при треньорите е голямо. Напрежението е от първия ден. Ако не бях готов за това, нямаше да съм тук. Нямам търпение за първия мач. Получих голяма подкрепа от играчите и щаба. Имам късмета да работя с невероятни играчи. Добре платен съм. Напрежението е привилегия. Има много хора, които биха искали да са на моето място”, сподели Росиниър.

Той бе попитан за проблема с многото червени картони, получавани от играчите на Челси този сезон. “Това е едно от нещата, които можем да подобрим. Знам как да го направим. Говорих с играчите за това как да се справяме с трудности. Мисля, че грешките идват от страст, а не искам да ги лишавам от това”, обясни специалистът.

Rosenior oversees his first training session, in preparation for Charlton (A) on Saturday. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 9, 2026

Росиниър коментира и твърденията в английските медии, че ръководството на Челси ще взима по-важните решения и неговото мнение няма да има голяма тежест: “Не мисля, че е възможно да си на подобна позиция и да нямаш собствена позиция. Знам какво се говори и пише, но няма как да си мениджър и да не взимаш решения. Имахме голям успех в Страсбург и възнамерявам да работя по същия начин”.

