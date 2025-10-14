Косово попари шведските надежди

Косово постигна неочаквана, но заслужена победа с 1:0 като гост на Швеция и се утвърди на второто място в група "В" от световните квалификации. Фисник Аслани беше точен в 32-рата минута и донесе скъпоценния успех на косоварите, които преди месец спечелиха срещу "тре кронур" и в Прищина.

Шведите нямат победа след 4 изиграни мача и се намира на дъното в класирането. Скандинавците още веднъж разочароваха с представянето си и вече се нуждаят от истинско чудо до края на квалификациите, за да се доберат до бараж.

Преди няколко дни отборът на Йон Дал Томасон отстъпи с 0:2 на Швейцария в Стокхолм и днес търсеше задължителна победа срещу Косово на "Улеви" в Гьотеборг. Шведите, водени от Александър Исак и Виктор Гьокереш, започнаха силно, но вратарят на гостите Ариянет Мурич блесна с отлични спасявания.

Косоварите търпеливо чакаха шанса си и той дойде в 32-рата минута. Ведат Муричи комбинира с Велдин Ходжа, който подаде на Аслани и нападателят на Хофенхайм отблизо откри резултата. В края на полувремето гостите имаха още едно чисто положение, но гредата помогна на Швеция.

Томасон предприе тройна смяна на почивката, но и това не даде резултат. Шведите заиграха по-офанзивно и създадоха няколко възможности за гол, но Мурич беше непробиваем. Най-важната намеса на стража дойде в добавеното време, когато отрази изстрел на Исак.

Следващият мач на Косово е гостуване на Словения. Евентуална победа ще означава минимум второ място за тима и гарантиран бараж. Швеция пък се нуждае от задължителни 6 точки в оставащите два двубоя и благоприятно развитие на останалите срещи в групата, за да завърши на втора позиция.

Снимки: Imago