Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Швеция
  3. Косово попари шведските надежди

Косово попари шведските надежди

  • 14 окт 2025 | 00:25
  • 323
  • 0
Косово попари шведските надежди

Косово постигна неочаквана, но заслужена победа с 1:0 като гост на Швеция и се утвърди на второто място в група "В" от световните квалификации. Фисник Аслани беше точен в 32-рата минута и донесе скъпоценния успех на косоварите, които преди месец спечелиха срещу "тре кронур" и в Прищина.

Шведите нямат победа след 4 изиграни мача и се намира на дъното в класирането. Скандинавците още веднъж разочароваха с представянето си и вече се нуждаят от истинско чудо до края на квалификациите, за да се доберат до бараж.

Преди няколко дни отборът на Йон Дал Томасон отстъпи с 0:2 на Швейцария в Стокхолм и днес търсеше задължителна победа срещу Косово на "Улеви" в Гьотеборг. Шведите, водени от Александър Исак и Виктор Гьокереш, започнаха силно, но вратарят на гостите Ариянет Мурич блесна с отлични спасявания.

Косоварите търпеливо чакаха шанса си и той дойде в 32-рата минута. Ведат Муричи комбинира с Велдин Ходжа, който подаде на Аслани и нападателят на Хофенхайм отблизо откри резултата. В края на полувремето гостите имаха още едно чисто положение, но гредата помогна на Швеция.

Томасон предприе тройна смяна на почивката, но и това не даде резултат. Шведите заиграха по-офанзивно и създадоха няколко възможности за гол, но Мурич беше непробиваем. Най-важната намеса на стража дойде в добавеното време, когато отрази изстрел на Исак.

Следващият мач на Косово е гостуване на Словения. Евентуална победа ще означава минимум второ място за тима и гарантиран бараж. Швеция пък се нуждае от задължителни 6 точки в оставащите два двубоя и благоприятно развитие на останалите срещи в групата, за да завърши на втора позиция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

  • 13 окт 2025 | 22:14
  • 516
  • 0
Няколко изненади в днешните световни квалификации

Няколко изненади в днешните световни квалификации

  • 14 окт 2025 | 00:00
  • 19087
  • 1
Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

  • 13 окт 2025 | 23:40
  • 5220
  • 12
Джани Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

Джани Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

  • 13 окт 2025 | 21:30
  • 752
  • 0
Жером Боатенг планира треньорски стаж в Байерн

Жером Боатенг планира треньорски стаж в Байерн

  • 13 окт 2025 | 21:20
  • 772
  • 6
Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

  • 13 окт 2025 | 23:37
  • 4707
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 19497
  • 158
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 5697
  • 7
Няколко изненади в днешните световни квалификации

Няколко изненади в днешните световни квалификации

  • 14 окт 2025 | 00:00
  • 19087
  • 1
Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

  • 13 окт 2025 | 23:37
  • 4707
  • 21
Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

  • 13 окт 2025 | 23:40
  • 5220
  • 12
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 24119
  • 22