  1. Sportal.bg
  2. Уелс
  Белгия наказа грешките на Уелс и стъпи на първото място

Белгия наказа грешките на Уелс и стъпи на първото място

  • 13 окт 2025 | 23:45
  • 717
  • 1


Белгия вече е лидер в група "J" от световните квалификации, след като спечели с 4:2 визитата си на Уелс. През юни "червените дяволи" надвиха същия съперник с 4:3 в Брюксел, а днес стигнаха до успех и в Кардиф. По този начинбелгийците събраха 14 точки и изпревариха тима на Северна Македония, който се препъна у дома срещу Казахстан (1:1).

Джо Родън даде аванс на уелсците още в 8-ата минута, но Белгия направи обрат с попадения на Кевин Де Бройне от дузпа в 18-ата и Тома Мюние в 24-ата. През второто полувреме Де Бройне се разписа още веднъж от бялата точка, а в края отборите си размениха по един гол чрез Нейтън Броудхед и Леандро Тросар.

Белгийците искаха на всяка цена да спечелят в Кардиф, след като преди няколко дни фрапантни пропуски им попречиха да стигнат до трите точки срещу Северна Македония. Руди Гарсия направи три промени в състава си. Алексис Салемакерс този път остана на пейката, а вместо него сред титулярите се появи Шарле Де Кетеларе. Де Бройне, Жереми Доку и Леандро Тросар бяха другите офанзивни оръжия на "червените дяволи", а в средата на терена действаха Амаду Онана и Никола Раскин.

Уелс излезе с един нападател в лицето на Марк Харис, а по крилата нападаха Хари Уилсън и Дейвид Брукс. Итън Ампаду и Джордан Джеймс също помагаха в атака, а Сорба Томас и Неко Уилямс оформиха двойката вътрешни халфове. Защитното трио пред Карл Дарлоу оформиха Бен Кабанго, Джо Родън и Бен Дейвис.

Началото беше много по-добро за Уелс. "Драконите" наложиха високо темпо и на няколко пъти създадоха суматоха пред белгийската врата. Дзено Дебаст блокира удар на Марк Харис, а след това Бен Кабанго не успя да се разпише с глава след центриране от корнер на Сорба Томас.

Натискът на домакините даде резултат в 8-ата минута, когато Сорба Томас отново изпълни ъглов удар, а Джо Родън остана непокрит в наказателното поле и разстреля Тибо Куртоа.

Белгия отговори бързо и на свой ред притисна съперника в неговата половина. В 18-ата минута Кевин Де Бройне възстанови равенството от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Итън Ампаду. Даниел Зиберт първоначално не посочи бялата точка, но след като прегледа ситуацията с помощта на ВАР промени решението си. Де Бройне показа хладнокръвие и преодоля Карл Дарлоу- 1:1.

Не мина много време и гостите стигнаха до пълен обрат. Това се случи в 24-тата минута след отличен пробив на Жереми Доку и пас към Тома Мюние, който с мощен шут заби топката под напречната греда. Само три минути по-късно Артур Теате шутира над вратата от чиста позиция и пропусна да вкара трети гол за Белгия.

Тимът на Руди Гарсия се чувстваше все по-комфортно на терена и в 31-вата минута шанс за попадение се откри пред Тросар, но Джо Родън блокира неговия изстрел. Де Бройне и Максим Де Кайпер също отправиха удари към вратата на уелсците, които в този период от двубоя бяха видимо притеснени.

В края на полувремето "драконите" отново се активизираха. В 44-ата минута Джордан Джеймс шутира извън наказателното поле, но Куртоа бе отлично пласиран и спаси.

Втората част започна със серия от пробиви на Доку, който не можеше да бъде спрян от уелската защита. Крилото на Манчестър Сити остана на сантиметри от гола в 49-ата минута, а след това и Де Кетеларе стреля в аут от удобна позиция. Наставникът на Уелс Крейг Белами пусна в игра Бренън Джонсън, но това с нищо не промени хода на срещата.

Белгия все по-уверено контролираше срещата, а Доку правеше каквото си поиска с отбраната на домакините. В 69-ата минута Дарлоу спаси още един негов изстрел. Уелсците се опитваха да сътворят нещо в предни позиции, но не стигаха до изстрели към вратата на Куртоа.

Четвърт час преди края Джордан Джеймс игра нарочно с ръка в наказателното си поле, а Даниел Зиберт не се поколеба да отсъди втора дузпа за Белгия. Де Бройне отново беше максимално прецизен при изпълнението и до голяма степен реши срещата в полза на "червените дяволи".

Уелсците обаче не се предадоха. В 89-ата минута Нейтън Броудхед върна едно попадение и домакините повярваха, че могат да избегнат загубата, но още в ответната атака Леандро Тросар се възползва от подаване на Тимоти Кастан и сложи точка на спора.

