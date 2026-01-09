Популярни
  3. Леверкузен ще е без африкански бранител срещу Щутгарт, от "аспирините" нямат притеснения от лошото време

Леверкузен ще е без африкански бранител срещу Щутгарт, от "аспирините" нямат притеснения от лошото време

  • 9 яну 2026 | 18:09
  • 110
  • 0
Леверкузен ще е без африкански бранител срещу Щутгарт, от "аспирините" нямат притеснения от лошото време

Защитникът на Байер (Леверкузен) Едмонд Тапсоба ще пропусне мача от Бундеслигата в събота срещу гостуващия Щутгарт, въпреки завръщането си тази седмица от турнира за Купата на африканските нации, заяви старши треньорът на "аспирините" Каспер Юлманд.

Тапсоба беше част от състава на Буркина Фасо, който загуби с 0:3 от Кот д'Ивоар на 1/8-финалите на континенталната надпревара във вторник. Бундеслигата се подновява този уикенд след триседмична зимна пауза.

„Той ще получи няколко дни почивка сега, за да прекара малко време със семейството си, но ще се върне следващата седмица“, каза Хюлманд на пресконференция. Тапсоба може да се завърне за мача с Хамбургер ШФ, но Юлманд уточни, че ще види в какво състояние е играчът, преди да вземе окончателно решение.

„Трите точки са основен приоритет утре. Искаме да си тръгнем трите точки в събота вечер и сме готови“, добави наставникът.

На въпрос дали студените и снежни условия в цяла Германия ще повлияят на представянето им в събота, Юлманд каза: „Не мисля, че ще бъде твърде зле утре вечер. Аз съм от Дания. Там е много по-зле".

Байер (Леверкузен) е на трето място в класирането на Бундеслигата с 29 точки, на 3 зад втория Борусия (Дортмунд). "Аспирините" имаъ натоварена програма от три мача, като след двубоя срещу Щутгарт ще гостува на Хамбургер ШФ във вторник, а в събота ще има още едно гостуване на Хофенхайм.

Снимки: Imago

