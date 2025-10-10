Изгонените от Аморим "разцъфнаха" в новите си отбори

Сезонът не започна гладко за Рубен Аморим начело на Манчестър Юнайтед, а положението му не се улеснява от факта, че играчите, които той сметна за ненужни през лятото, лесно се адаптираха към новите си отбори. Победата срещу Съндърланд временно облекчи напрежението, но феновете и анализаторите не пропуснаха да отбележат, че Маркъс Рашфорд и Расмус Хойлунд отбелязаха голове през уикенда – и двамата играчи, които Аморим не сметна за достатъчно добри за клуба.

Маркъс Рашфорд – нов живот в Барселона

Рашфорд започна отлично в Барселона: 3 гола и 5 асистенции в 10 мача. Въпреки първоначалните съмнения, в каталунския клуб са доволни от неговото отношение и работна етика. Треньорът Ханзи Флик хвали неговото развитие, а Рашфорд учи испански и все повече се интегрира в съблекалнята.

Расмус Хойлунд – прераждане в Неапол

Датският нападател бързо се адаптира в Наполи: отбеляза 4 гола в шест мача, включително два в Шампионската лига. Кевин Де Бройне му даде две асистенции, а белгийската звезда вече сравни новия си съотборник с Ерлинг Халанд. Отборът на Антонио Конте вярва в него и е вероятно да активират опцията за постоянното му привличане срещу 32 милиона паунда.

Алехандро Гарначо – развитие в Челси

Младият аржентински нападател все още не е отбелязал гол или асистенция като играч на Челси, но мениджърът Енцо Мареска му гласува все повече доверие. Гарначо работи с аржентинските си сънародници Енцо Фернандес и Уили Кабайеро, а срещу Ливърпул игра особено обещаващо.

Джейдън Санчо – ново начало с трудности

Премина под наем в Астън Вила в последния момент през лятото, но болести и лоша форма възпрепятстваха представянето му. Досега е играл само няколко минути във Висшата лига, а договорът му с Юнайтед изтича в края на сезона – клубът не планира да го подновява.

Антони – намери дом в Бетис

Бразилското крило се завърна в Реал Бетис, където отново стана любимец на публиката. Вече е изиграл пет мача и отбеляза изравнителен гол срещу Нотингам Форест. Все още не е в топ форма, но в испанския клуб вярват, че скоро ще възвърне предишната си форма.

Андре Онана – нова глава в Турция

Камерунският вратар изненадващо премина под наем в Трабзонспор. Въпреки че допусна пет гола в четири мача, феновете вече го харесват и той направи няколко брилянтни спасявания. Турският клуб обаче не е сигурен дали ще може да плати окончателната му трансферна сума.

Решенията на Аморим получават все повече критики заради представянето на „изгонените“ от него играчи. В Манчестър Юнайтед обаче продължават да настояват, че промените са били необходими в дългосрочен план.

