Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

  • 8 окт 2025 | 23:48
  • 101
  • 0
Ливърпул и Манчестър Юнайтед проявяват интерес към привличането на защитника на Байерн Мюнхен и френски национал Дайо Упамекано, съобщава Bild.

Договорът на играча с клуба от Мюнхен е до края на настоящия сезон, а преговорите за удължаване на договора в момента напредват бавно. Двата гранда от Премиър лийг следят ситуацията и възнамеряват да се възползват от нея.

Междувременно се твърди, че испанските колоси Реал Мадрид и Барселона също са сред заинтересованите да подпишат с французина.

Упамекано е изигра девет мача във всички турнири от началото на сезона. Според Transfermarkt, пазарната му стойност към момента възлиза на 50 млн евро.

