Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

Ливърпул и Манчестър Юнайтед проявяват интерес към привличането на защитника на Байерн Мюнхен и френски национал Дайо Упамекано, съобщава Bild.
Договорът на играча с клуба от Мюнхен е до края на настоящия сезон, а преговорите за удължаване на договора в момента напредват бавно. Двата гранда от Премиър лийг следят ситуацията и възнамеряват да се възползват от нея.
Байерн отпразнува рекордната серия от победи с посещение на Октоберфест, преговорите с Упамекано продължават
Междувременно се твърди, че испанските колоси Реал Мадрид и Барселона също са сред заинтересованите да подпишат с французина.
Упамекано е изигра девет мача във всички турнири от началото на сезона. Според Transfermarkt, пазарната му стойност към момента възлиза на 50 млн евро.