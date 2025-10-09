Популярни
Функционер на Брентфорд преминава на работа в Манчестър Юнайтед

  • 9 окт 2025 | 05:54
Функционер на Брентфорд преминава на работа в Манчестър Юнайтед

Главният оперативен директор на Брентфорд, Амиш Манек, бе назначен за директор „Футболни операции“ на Манчестър Юнайтед. Информацията бе съобщена от журналиста на BBC Сами Мокбел в профила му в социалната мрежа X.

Манек е в Брентфорд от 2022 г., като преди това е заемал позиция в друг лондонски клуб — Арсенал.

При „червените дяволи“ той ще отговаря за операциите в централата им в Карингтън.

Стивън Торпи, който също е работил в Брентфорд, преди това бе назначен за директор на академията на „червените дяволи“. Той е участвал и в академиите на Манчестър Сити и Ливърпул.

След седем мача Манчестър Юнайтед е на осмо място в класирането на английската Премиър лийг с 10 точки, като преди броени седмици 20-кратните шампиони загубиха именно от Брентфорд с 1:3 в мач от първенството на Острова.

Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой
Брентфорд посече безидеен Ман Юнайтед, бивш играч на Лудогорец герой
