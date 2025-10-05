Потвърдено: Манчестър Юнайтед е бил ощетен срещу Брентфорд

Шефът на съдиите в Англия Хауърд Уеб е признал пред Манчестър Юнайтед, че тимът е бил ощетен преди седмица в двубоя срещу Брентфорд (1:3). Става дума за спорната ситуация при дузпата за “червените дяволи”, когато Нейтън Колинс задържа атакуващия Брайън Мбемо. Домакините настояваха за директно изгонване на футболиста на Брентфорд, но главният рефер Крейг Поулсън му показа само жълт картон. Според Уеб обаче това е било за червен картон.

Босът на съдиите е заявил това хора от ръководството на Юнайтед, които са поискали обяснение, съобщава “Дейли Мейл”.

По време на срещата главният съдия излезе с обяснението, че не е показан червен картон, защото Мбемо не е имал контрол върху топката. Междувременно Бруно Фернандеш пропусна да реализира от бялата точка.

Ако Брентфорд бяха останали с 10 души, шансовете на Юнайтед да спечелят точка, а дори и трите, вероятно щяха значително да нараснат, тъй като към онзи момент резултатът беше 2:1 за съперника.

Бивш рефер категоричен, че съдията е ощетил Ман Юнайтед срещу Бренфрорд