Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 7445
  • 4
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Собствениците на Манчестър Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба на друг инвеститор. Тази бомбастична новина обяви Турки Ал-Шейх, който е председател на Генералния орган за развлечения (GEA), ведомство на саудитското правителство, и съветник в Кралския двор с ранг министър. Представителят на Кралската фамилия преговаря с Манчестър Юнайтед за това “червените дяволи” да гостуват в Рияд за приятелски мач, който да бъде част от т.нар. Riyadh Season. Клубът от “Олд Трафорд”, който търси възможност да компенсира загубите от неучастието на отбора в европейските клубни турнири, може да получи около 10 милиона паунда от подобна визита.

Ръководството на Манчестър Юнайтед получило ясен отговор от играчите относно Аморим
Ръководството на Манчестър Юнайтед получило ясен отговор от играчите относно Аморим

Късно снощи Ал-Шейх публикува в своя профил в “Туитър” гръмката новина, която предизвика широк отзвук не само сред неговите последователи, които са 7.2 милиона, а и по целия свят.

“Най-щастливата новина, която чух днес, е че Манчестър Юнайтед в момента е в напреднала фаза за финализиране на сделка за продажбата си на нов инвеститор... Дано да е по-добър от предишните собственици”, написа Ал-Шейх.

 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!
 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

Преди известно време мажоритарните собственици на Манчестър Юнайтед - семейство Глейзър, преговаряха с катарския консорциум на Шейх Джасим Ал-Тани за продажбата на клуба. В крайна сметка американците отхвърлиха тази оферта и продадоха 27.7% от клуба на сър Джим Ратклиф.

Ал-Шейх е значима фигура в боксовите среди, като той има значима роля при организирането на някои мащабни боксови събития. Той има сериозен интерес и във футбола. През 2019 година стана собственик на Алмерия, но през май тази година продаде клуба. В английските медии в последно време се твърди, че той има интерес към закупуването на Саутхамптън или Милуол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

  • 9 окт 2025 | 10:05
  • 493
  • 0
Почина треньорът на Бока Хуниорс

Почина треньорът на Бока Хуниорс

  • 9 окт 2025 | 09:50
  • 5114
  • 1
Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

  • 9 окт 2025 | 08:28
  • 687
  • 2
Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

  • 9 окт 2025 | 08:22
  • 841
  • 0
Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

  • 9 окт 2025 | 08:01
  • 3859
  • 7
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8725
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 15442
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8725
  • 0
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 3228
  • 7
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 9954
  • 6
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 4131
  • 0