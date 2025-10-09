Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Собствениците на Манчестър Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба на друг инвеститор. Тази бомбастична новина обяви Турки Ал-Шейх, който е председател на Генералния орган за развлечения (GEA), ведомство на саудитското правителство, и съветник в Кралския двор с ранг министър. Представителят на Кралската фамилия преговаря с Манчестър Юнайтед за това “червените дяволи” да гостуват в Рияд за приятелски мач, който да бъде част от т.нар. Riyadh Season. Клубът от “Олд Трафорд”, който търси възможност да компенсира загубите от неучастието на отбора в европейските клубни турнири, може да получи около 10 милиона паунда от подобна визита.

Късно снощи Ал-Шейх публикува в своя профил в “Туитър” гръмката новина, която предизвика широк отзвук не само сред неговите последователи, които са 7.2 милиона, а и по целия свят.

“Най-щастливата новина, която чух днес, е че Манчестър Юнайтед в момента е в напреднала фаза за финализиране на сделка за продажбата си на нов инвеститор... Дано да е по-добър от предишните собственици”, написа Ал-Шейх.

Преди известно време мажоритарните собственици на Манчестър Юнайтед - семейство Глейзър, преговаряха с катарския консорциум на Шейх Джасим Ал-Тани за продажбата на клуба. В крайна сметка американците отхвърлиха тази оферта и продадоха 27.7% от клуба на сър Джим Ратклиф.

Ал-Шейх е значима фигура в боксовите среди, като той има значима роля при организирането на някои мащабни боксови събития. Той има сериозен интерес и във футбола. През 2019 година стана собственик на Алмерия, но през май тази година продаде клуба. В английските медии в последно време се твърди, че той има интерес към закупуването на Саутхамптън или Милуол.