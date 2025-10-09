В Англия отрекоха появилата се сензационна новина за Ман Юнайтед

Източници от Манчестър Юнайтед напълно са отрекли появилата се по-рано днес сензационна информация, че се готви нова смяна на собствеността в клуба и тя е много близо, информира английската преса. Късно снощи председателят на Генералния орган за развлечения (GEA), ведомство на саудитското правителство, и съветник в кралския двор на страната Турки Ал-Шейх излезе със сензационната новина, че от “Олд Трафорд” са в напреднали преговори за продажбата на клуба на друг инвеститор.

🚨 NEW: Manchester United sources are not aware of any takeover talks amid speculation the club could be for sale again.



Saudi sports supremo Turki Al-Sheikh raised the intriguing prospect of a fresh takeover bid by claiming on Wednesday night that United are in advanced talks… pic.twitter.com/agLPDnPctu — UtdXclusive (@UtdXclusive) October 9, 2025

“Ако има някакъв мистериозен инвеститор, то той не е от Саудитска Арабия. От Катар също отрекоха подобно нещо. Източниците от Манчестър Юнайтед са държани на тъмно, но отричат възможността да има нещо в напреднала фаза или близо до своето завършване. Дали е възможно от семейство Глейзър да разговарят самостоятелно с инвеститори? Възможно е,” заявява Бен Джейкъбс от “ИСПН”.

🗣 @JacobsBen: “If there is a mystery investor, it is not from Saudi Arabia.”



"There are denials from the Qatar side as well."



"Manchester United sources are in the dark, and they deny that anything is advanced or close, but could there be a possibility that the Glazers are… pic.twitter.com/rKjLlu2Uck — The United Stand (@UnitedStandMUFC) October 9, 2025

На Коледа 2024 година американците продадоха 27% от “червените дяволи” на британския милиардер сър Джим Ратклиф, който пое и прякото управление на клуба. В договора между двете страни има клауза, която позволява на Глейзър да приемат оферта за цялата собственост на клуба след изтичането на първоначалните 18 месеца, но британският милиардер има възможност да изпрати предложение на същата стойност и да закупи цялата собственост.