В Англия отрекоха появилата се сензационна новина за Ман Юнайтед

Източници от Манчестър Юнайтед напълно са отрекли появилата се по-рано днес сензационна информация, че се готви нова смяна на собствеността в клуба и тя е много близо, информира английската преса. Късно снощи председателят на Генералния орган за развлечения (GEA), ведомство на саудитското правителство, и съветник в кралския двор на страната Турки Ал-Шейх излезе със сензационната новина, че от “Олд Трафорд” са в напреднали преговори за продажбата на клуба на друг инвеститор.
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба
“Ако има някакъв мистериозен инвеститор, то той не е от Саудитска Арабия. От Катар също отрекоха подобно нещо. Източниците от Манчестър Юнайтед са държани на тъмно, но отричат възможността да има нещо в напреднала фаза или близо до своето завършване. Дали е възможно от семейство Глейзър да разговарят самостоятелно с инвеститори? Възможно е,” заявява Бен Джейкъбс от “ИСПН”.
На Коледа 2024 година американците продадоха 27% от “червените дяволи” на британския милиардер сър Джим Ратклиф, който пое и прякото управление на клуба. В договора между двете страни има клауза, която позволява на Глейзър да приемат оферта за цялата собственост на клуба след изтичането на първоначалните 18 месеца, но британският милиардер има възможност да изпрати предложение на същата стойност и да закупи цялата собственост.